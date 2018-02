Předcházející ciferníky, které se na věž instalovaly na začátku 20. století, už dosluhovaly. Hlavním problémem byla koroze. Ta by už nové hodiny trápit neměla. „Jsou kompletně z nerezu, takže budou navěky,“ vysvětlil Novinkám orlojník Petr Skála.

Hodiny, které jsou na věži už od roku 1787, se také vrátí do původní barokní podoby. „To znamená, že všechno bude zlaceno. Cifry, linky i ručičky,“ dodal Skála s tím, že do teď tam byly jen bílé římské číslice.

„Nejdřív se tam dají černá kola, to jsou ciferníky a následně se doplní jednotlivé číslice,“ popsal radní pro oblast kultury Jiří Wolf (Trojkoalice). Zlaté číslice budou hodináři z pražské rodinné firmy L. Hainz, která se o orloj stará už od 19. století, na ciferník přidávat postupně.

„Udělali jsme to tak, že cifry i linky jsou snímatelné, jsou na malé šroubky,“ vysvětluje orlojník Skála. V budoucnu tak umožní snadnější opravy hodin, což bylo jedním z cílů současné rekonstrukce.

Rekonstrukce orloje za devět miliónů



Montáž zároveň završuje druhou etapu rekonstrukce orloje a celé Staroměstské věže. „Vidíte, že lešení pomalu klesá a já věřím, že zhruba do dvou měsíců už bude věž Staroměstské radnice kompletně holá,“ dodal Wolf. Následovat má rozebrání vnitřního mechanismu a práce na opravách soch orloje.

Pražský orloj se zastavil na začátku ledna z důvodů náročné rekonstrukce, která má trvat přibližně do října. V rámci oprav má být celý stroj vrácen do podoby z 60. let 19. století. Orloj byl totiž po Pražském povstání z května 1945 poškozen požárem a při opravách se do stroje přidaly nové mechanismy. Například řetězy by měla znovu nahradit konopná lana. Současná rekonstrukce orloje bude největší v jeho šesti set leté historii a má stát přes devět miliónů korun.