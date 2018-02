Nejedlý Novinkám řekl, že donesl květinu. Je však za něj, nikoliv za prezidenta, řekl Novinkám.

Zeman minulý týden slíbil, že květinu pošle. Mezi oběma muži posledních několik let panovaly spory, Zeman po vítězných volbách v roce 2013 odmítl Šloufa zařadit do svého hradního týmu.

Mezi dalšími smutečními hosty byl například ministr zahraničí Zemanovy vlády Jan Kavan. Společně s Foldynou se shodli na tom, že je smutné, že na pohřeb nedorazil nikdo z vedení ČSSD. Strana podle obou Šloufovi za mnoho vděčí.

Foldyna: Šloufův Zemák přivezl ČSSD k vítězství

Oba připomněli především volební úspěchy strany v letech 1996 a 1998, kdy v autobuse Zemák sociální demokraté v kontaktní kampani objížděli republiku.

„To, že tady nikdo není z těch představitelů sociální demokracie, svědčí hlavně o nás. V polovině devadesátých let přivezl ten autobus Miloše Zemana do Strakovy akademie a sociální demokracii do vládních lavic,“ řekl na pohřbu Novinkám Foldyna.

Hlavní poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý na pohřbu někdejšího vlivného člena ČSSD Miroslava Šloufa

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

„Velmi mě to mrzí, protože si myslím, že Mirek Šlouf pro ČSSD udělal mnoho, ale především udělal mnoho pro zvolení Miloše Zemana prezidentem v těch prvních volbách,“ reagoval na neúčast z vedení ČSSD Kavan.

„To jsou osobní vztahy a já si myslím, že při takovéto příležitosti by se nad to měli všichni povznést a připomenout si jen to dobré,“ doplnil k tomu, že na pohřeb nedorazil nikdo z čela sociální demokracie její bývalý poslanec Karel Šplíchal.

Pohřeb někdejšího vlivného člena ČSSD Miroslava Šloufa

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Propojení s politickými kauzami



Šlouf je historicky spojen se zákulisní politikou ČSSD. Jeho jméno figurovalo v minulosti i v několika kontroverzních kauzách, připustil třeba kontakty se zavražděným podnikatelem Františkem Mrázkem.

Bývalý šéf sociální demokracie Jiří Paroubek před lety naznačil, že Šlouf jako Zemanův prostředník sehrál výraznou roli v ovlivňování bývalých poslanců ČSSD Michala Pohanky a Miloše Melčáka, aby podpořili koaliční vládu Mirka Topolánka (ODS). Objevily se spekulace i o spojení s kauzou Olovo a snahách o odstranění bývalé místopředsedkyně Sněmovny a oblíbené sociální demokratky Petry Buzkové.

„Pomáhal roky ČSSD. Odmítám tu plošnou kritiku, i když jsem si vědom, že to nebyl žádný svatoušek a že se někdy pravděpodobně dopustil něčeho, co lidí vnímají negativně,“ řekl Novinkám Kavan. Přátelství je podle něj pojilo i přes to, že Šlouf byl před revolucí člen KSČ, zatímco on členem disentu.

Zeman Šloufa odmítl vzít na Hrad



Šlouf byl už od 90. let blízkým spolupracovníkem i přítelem současné hlavy státu. Přátelské vztahy ale skončily v roce 2013, kdy byl Zeman poprvé zvolen prezidentem.

Jeho někdejší poradce očekával, že po působení ve volebním štábu bude Zemanovi dál radit i na Hradě. Zeman ale tehdy uvedl, že si nemyslí, že by prezident měl své kamarády pověřovat nějakými funkcemi.

V roce 2014 Šlouf vydal knihu politických vzpomínek Jak se dobývá Hrad. „Velmi zvolna, hodně pomalu jsem přicházel na to, že vlastně spolupracuji se dvěma Zemany - s jedním úžasným člověkem, skvělým kamarádem a vynikajícím politikem a s druhým, nerudným, domýšlivým ješitou, úplně ztrácejícím empatii i diplomacii," uvedl. [celá zpráva]

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček v reakci na zprávu o Šloufově smrti uvedl, že Zeman pošle na pohřeb květiny. „Pan prezident na pohřeb Miroslava Šloufa, který dnes skonal, zašle smuteční kytičku,” napsal.

Zemanovi pomáhal i dříve



Miroslav Šlouf působil od poloviny 70. let v KSČ, ze strany vystoupil v létě 1991. Za komunistického režimu byl ve vedení Socialistického svazu mládeže (SSM). V roce 1981 byl zvolen poslancem České národní rady (ČNR), ve funkci působil do roku 1992. Mezi únorem a červnem 1990 byl místopředsedou ČNR.

Později se stal členem sociální demokracie a Zemanovým poradcem. Stál i za některými Zemanovými volebními úspěchy - před volbami v roce 1996 přišel třeba s nápadem na úspěšný předvolební autobus Zemák.

Miroslav Šlouf a Miloš Zeman na fotografii z roku 2000

FOTO: Profimedia.cz

Počátkem roku 2008 byl jedním ze zakladatelů sdružení Přátelé Miloše Zemana, které si stanovilo za cíl vrátit Zemana do politického života. Později stál za vznikem Strany práv občanů - Zemanovci (SPOZ).

V září 2013 schválila pražská SPOZ Šloufa do čela kandidátky strany do předčasných sněmovních voleb. Předsednictvo jej ale vyškrtlo a nahradilo tehdejším ministrem dopravy Zemanovy úřednické vlády Zdeňkem Žákem.