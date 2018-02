Tramvaje se na Libeňský most vrátí příští týden

Příští týden v sobotu by se na Libeňský most, který je uzavřen pro veškerou dopravu, měly vrátit tramvaje. Uvedl to náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Kdy a zda se na most vrátí i automobilová doprava, není jasné.