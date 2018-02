První zápisy o budově jsou z roku 1420, archeologický průzkum prokázal, že už v té době na místě stálo pár domů. Architekti ale znají až projekt z roku 1840 od Františka Wolfa. V letech 1888 a 1901 byly zaznamenány další malé úpravy a v roce 1922 doktor Viktor Lampl a Otto Fuchs přidali domu třetí patro. Fasádu udělali ve stylu art deco. V roce 2015 zahájil architekt Michal Ibl práce na kompletní rekonstrukci a tento styl se rozhodl zachovat.

Prvky art deca jsou znatelné jak venku, tak uvnitř budovy.

FOTO: Novinky

„Na fasádě jsou prvky české moderny, ale v interiéru byly zachovány ještě prvky starší - klasicistní,“ podotkl architekt.

„Rekonstrukce byla složitá, protože jsme navazovali na předešlý projekt pro předešlého majitele. Byl to hotel s 40 lůžky, tudíž se projekt musel celý přepracovat. Z tohoto původního projektu zůstala stát jen fasáda, zachovaly se historické sklepy a fragmentálně schodiště, jinak je zrekonstruované všechno,“ řekl Novinkám architekt Michal Ibl ze studia AV 19.

V budově se fragmentálně dochovala i schodiště.

FOTO: Novinky

Špatný stav budovy potvrdila i stávající majitelka. „Dům jsem koupila před čtyřmi lety a byl kompletně zničený. Rekonstrukce měla budovu v prvé řadě zachránit, protože střecha a poslední dvě patra doslova padaly,“ svěřila Marie Elena Pasquale, která budovu pojmenoval po své mamince.

Pasáž

Významnou roli v rekonstrukci hraje také pasáž, která byla na přání města Prahy zbudována. Výrazně zkracuje cestu mezi ulicemi Jungmannova a Spálená. Usnadňuje tak chodcům přístup zejména k obchodnímu centru Quadrio, metru Národní třída i stejnojmenné tramvajové zastávce. Pasáž je otevřena každý den od 7 do 20 hodin. „Je to takový můj dárek Praze za to, že tu můžu žít a dělat spousty věcí,“ říká slečna Pasquale s tím, že na rekonstrukci se díky její lásce k Česku podíleli výhradně čeští architekti i čeští dodavatelé.

Pasáž výrazně zkracuje chodcům cestu.

FOTO: Novinky

Využití

V budově jsou vytvořeny kanceláře i bytové jednotky, pomyslnou třešinkou jsou pak dvě luxusní střešní apartmá. V pasáži jsou dva komerční prostory. V jednom z nich se návštěvníci mohou pokochat pohledem na zachovaný strop v jeho historické podobě, který sem byl přenesen z prvního patra budovy, kde se i v minulém století nacházely kanceláře. Strop je řezaný, fládrovaný.

Na celém projektu se podílelo také město Praha, které zrekonstruovalo Purkyňovu ulici před Palácem Rosetta, a vytvořilo tak pěší zónu.