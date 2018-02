„Je únor a já jsem se rozhodl kandidovat do Senátu. Budu jednat s několika stranami, nechci do toho jít jen s jednou z nich,” řekl Fischer ve čtvrtek novinářům, přičemž poukázal na to, že je osmičkový rok 2018 a že je potřeba si připomínat historické souvislosti a bránit demokracii.

S politickými stranami podle svých slov jedná neustále. „Mým cílem je, abych získal větší průřezovou podporu tak, jak se to podařilo, když jsem kandidoval na prezidenta,” podotkl Fischer, který v prvním kole volby skončil na třetím místě, když získal přes 10 procent hlasů.

„O podpoře své kandidatury již jednám s TOP 09, se STAN a s KDU-ČSL. Nebráním se jednání s dalšími politickými stranami, vylučuji však spolupráci s hnutím ANO, SPD a s KSČM,” doplnil Fischer.

V Senátu se chce Fischer věnovat zahraničním vztahům, bezpečnosti a obraně, ale i jiným tématům, která zazněla během prezidentské kampaně a která jsou podle něj důležitá. Jde třeba o rozvoj méně privilegovaných regionů.

Kritika Zemana



Fischer se ve čtvrtek krátce vyjádřil i k současné politické situaci, kdy kritizoval prezidenta Miloše Zemana za to, že vystoupí na sjezdu KSČM. [celá zpráva]

„Je to k nevíře, ale v únoru 2018 demokraticky zvolený prezident České republiky ohlásí, že vystoupí na sjezdu komunistické strany. Poprvé od roku 1990 tak budou komunisté z iniciativy Miloše Zemana legitimizováni,” řekl Fischer.

Nesouhlasně reagoval také na kroky vlády v souvislosti s plánovanými změnami služebního zákona. [celá zpráva]

„Je tragické sledovat, jak arogantně se při střídání vládních týmů zachází s těmi, kdo měli zůstat ve svých funkcích a zajišťovat kontinuitu státní správy,” nešetřil kritikou Fischer na adresu změn, které na úřadech v současné době dělá Babišova vláda v demisi.