„Kriminalisté zahájili trestní stíhání konkrétní osoby v souvislosti s výrokem jednoho z tajemníků v prostorách Poslanecké sněmovny. Stíhání je vedeno pro trestné činy podněcování k nenávisti vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia,” řekl Novinkám mluvčí policie Jan Daněk.

Tajemníkovi v případě odsouzení hrozí až tříleté vězení.

Staník podle svědků loni na podzim v jednom z restauračních klubů Sněmovny v opilosti vyzýval k zabíjení menšin. [celá zpráva]

„Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození,” sdělil serveru Aktuálně bývalý poslanec Marek Černoch (zvolený za Úsvit).

Tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) webu popsala, že když do sněmovního klubu vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Řekl pak, že ministryně podporuje homosexuály. „Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat,” uvedla politička.

Staník byl dlouholetým členem ČSSD. Ze strany byl v roce 2012 vyloučen – už tehdy úzce spolupracoval s Tomiem Okamurou. Působil rovněž jako asistent poslance SPD Jaroslava Holíka.