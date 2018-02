Na jednání o vládě půjdete za hnutím ANO s usnesením sjezdu ČSSD, které považuje trestně stíhanou osobu – tedy Andreje Babiše – za zásadní problém. Pokud na jeho osobě bude ANO trvat, co bude následovat? Jednání ukončíte?



Od delegátů sjezdu máme jasné mantinely, ve kterých se musíme pohybovat. Jako vyjednavači stojíme o co nejlepší podmínky pro sociální demokracii. Hnutí ANO bude muset udělat kompromisy, jinak nesestaví vládu nikdy s nikým. Taková je politika.

Pokud se nakonec s ANO dohodnete na nějaké formě vládní spolupráce, dohodu vám může shodit 7. dubna sjezd nebo celostranické referendum. Není to nakonec tedy jen ztráta času pro obě strany a pro celou republiku, která stále nemá vládu s důvěrou?

Vyjednávání o vládě není ztráta času. Že to nemusí dopadnout, jak si jedna nebo druhá strana představuje, je možné. Ale bránit se už předem jednáním s tím, že nedopadnou, mi připadá nezodpovědné.

Prezident Miloš Zeman doporučil, aby si ČSSD řekla pouze o funkce náměstků, nápad se líbí i Babišovi. Budete jednat i o takové variantě?

S Janem Hamáčkem si rádi vyslechneme přímo od pana prezidenta vysvětlení tohoto jeho doporučení pro ČSSD. Já osobně upřednostňuji variantu, která je poctivá k voličům, a to buď přímá účast ve vládě, anebo zůstat v opozici.

Místopředseda ČSSD Jiří Zimola

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Je pro vás akceptovatelný návrh, abyste na ministerstva nominovali

experty, jak řekl Babiš v Právu?

Naší prioritou je levicový program. Dokážu si představit několik scénářů našeho působení ve vládě, ale nepředbíhal bych, dokud se nesejdeme s panem Babišem u jednoho stolu.

Důvěru jednobarevné vládě ANO výměnou pouze za prosazení programových priorit odmítnete?

Důvěru si musíte zasloužit. Uvidíme, jaké programové priority a jaké garance jejich prosazení nám ANO nabídne.

Jak byste ve vládní spolupráci s hnutím ANO zabránili tomu, aby ČSSD obcházelo a hlasovalo pro zákony s SPD Tomia Okamury?

Chci věřit, že Andrej Babiš myslí svá slova o kultivaci české politiky vážně. Pokud ano, nebude mít jistě problém podepsat se pod řadu pojistek, které by této situaci zabránily.

Budete se chtít sejít i se zástupci KDU-ČSL a jednat s nimi o případné spolupráci na obdobném půdorysu, jaký měla vláda Bohuslava Sobotky? Případně jsou pro vás partneři komunisté?

Osobně nemám problém setkat se s lidovci a povídat si třeba o zdanění církevních restitucí. Ale přiznejme si, že první podání, abych použil tenisovou terminologii, má hnutí ANO.

Místopředseda ČSSD Jiří Zimola

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Několikrát jste řekl, že preferujete přímou účast ve vládě. Jaké resorty jsou pro ČSSD prioritní?

Především jsem několikrát řekl, že nejdůležitější pro navrácení voličské důvěry je prosazení maxima levicových témat v programu vlády. Posty a jejich obsazení jsou nyní otázkou podružnou.

Hamáček chce zrušení karenční doby, zdanění firem se ziskem nad sto miliónů, progresivní zdanění a sektorovou daň, Babiš se k tomu staví negativně. To nesvědčí o programovému průniku, na kterém by se dala stavět nová vláda. Nebo ano?

Jan Hamáček správně pojmenoval některá levicová témata, která chceme prosazovat. Vést ale o nich diskusi prostřednictvím médií je, jistě uznáte, nedůstojné.

Sněmovna by měla jednat o zdanění náhrad církevních restitucí, což byl návrh, který jste předkládal i vy v minulém volebním období. Jak se postavíte k tomu, pokud parlamentem neprojde?

Budu především rád, když se projednávání návrhu tohoto zákona konečně na program Poslanecké sněmovny dostane. To se zatím nestalo. Těžko předjímat, k jakému závěru poslanci dospějí a jak se k tomu případně postaví Ústavní soud. Na šampaňské je tedy ještě čas.

Vydobude si podle vás nové vedení ČSSD poslušnost poslaneckého klubu ČSSD, v němž značná část poslanců odmítá podporu Babišově vládě?

Předpokládám, že součástí politické kultury je i stranická disciplína a respektování názoru členské základny. Nevyžaduji poslušnost vůči vedení, respektuji jednotlivé poslance a vždy se budu zajímat o jejich názor. Ale osobní názor se nakonec musí podřídit názoru většiny, tak to v demokracii chodí.

Budete chtít před pokračováním sjezdu podpořit některé kandidáty na místopředsedy? Jaké?

Máme s předsedou Janem Hamáčkem půldruhého měsíce na to, abychom se dohodli na složení celého týmu. Myslím si, že je správné, abychom si o něj delegátům řekli a nečekali jsme apaticky na to, koho zvolí. Bude to náš tým, se vší důvěrou a odpovědností.

Hamáčkem se názorově v některých otázkách rozcházíte, oba zastupujete zřejmě trošku jiné voliče. Nemůže to nakonec způsobit v budoucnosti opět rozkol v ČSSD a rozdělení na „hamáčkovce“ a „zimolovce“?

Byl bych rád, kdyby škatulkování v ČSSD bylo minulostí. Předseda i jeho první místopředseda si, věřte, uvědomují, jaké břímě nesou a že jejich síla je v důvěře a spolupráci. Pokud navíc oba dovedeme oslovit „trošku jiné voliče“, je to přece ta nejlepší zpráva pro ČSSD.