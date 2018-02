Nově by měl ústav pojmout 45 až 50 psychicky těžce nemocných lidí. „Když jsme ústav před devíti lety otvírali, mysleli jsme si, že do něho bude možné umístit až 48 osob. Skutečnost je ale zcela jiná. Někteří chovanci nesnesou vedle sebe vůbec nikoho. Vznikaly konflikty. Nyní je v detenci 32 lidí a zařízení je plné,“ řekla Právu mluvčí bohunické věznice Dana Krejčířová.

Podle odborníků žije v Česku přibližně 800 těžkých psychotiků, kteří představují značné a současně trvalé riziko pro své okolí.

Žďárská útočnice i psychotici

V brněnském detenčním ústavu je nyní například umístěna žena, která v roce 2014 zaútočila v nepříčetnosti nožem ve škole ve Žďáře nad Sázavou na studenty. Jednoho ubodala, zranila dvě spolužačky oběti a také zasahujícího policistu. Je zde také paranoidní schizofrenik, jenž v květnu 2015 v Horní Bříze zavraždil nožem mladou knihovnici.

V detenci převažují nad mediálně známými vrahy pacienti psychiatrických léčeben, u nichž lékaři již nezvládali jejich léčbu při běžné hospitalizaci. Do zařízení v Brně-Bohunicích se dostali na jejich návrh, a to na základě rozhodnutí soudu. Soud musí u každého člověka umístěného v detenci jednou do roka rozhodnout, zda je nezbytné jej nadále držet pod takto mimořádně přísným dohledem.

Jen ve výjimečných případech se stává, že je chovanec propuštěn. Vždy ale přechází z vězení k trvalé hospitalizaci do psychiatrické léčebny.

Brněnská detence zahájila provoz v lednu 2009 jako první zařízení svého druhu v Česku. Obdobné zařízení je ještě ve věznici v Opavě. Ústav v Brně-Bohunicích slouží jako nástupní místo pro všechny rizikové občany, které soudy posílají do detence. Před případným převozem do Opavy je zde chovanec nejméně půl roku. Lékaři se snaží při terapiích a také s pomocí léčiv jej zklidnit natolik, aby byl méně nebezpečný pro své okolí.

Detenční ústav má vlastní malé sportoviště a například i zahrádku, na níž si chovanci pěstují zeleninu. Od okolního areálu věznice odděluje budovu ústavu plot a ostnatý drát. S ostatními vězni nepřijdou chovanci z detence do styku.

„I když zvýšíme kapacitu o sedm ložnic, veškerá volná místa se rychle zaplní. Již nyní evidujeme zhruba dvacet vězňů, kteří budou po odpykání trestu umístěni do detence,“ vysvětlila Krejčířová. Projekt rozšíření detence přijde na 9,2 miliónu korun a nová část ústavu by měla být k dispozici v polovině letošního roku.