Před sjezdem soc. dem. jste říkal, že si chcete počkat na „správný tým“. Myslíte, že Jan Hamáček a Jiří Zimola jím jsou?

Není na mně, abych to hodnotil. Nic jsem nedoporučoval ani neradil. Nečekal jsem na správný tým, ale na nového předsedu ČSSD s mandátem. Po katastrofálním výsledku soc. dem. ve volbách jsem logicky očekával, že dojde ke změně vedení. Uvidíme, jak se pan Hamáček s panem Zimolou zkonsolidují, a můžeme jednat.

Jaký má být výsledek? Koaliční vláda se soc. dem., jednobarevná menšinová vláda ANO nebo něco jiného?

Můj názor je známý. V koaličních vládách se dohaduje, kdo co udělal a neudělal, kdo za co může a nemůže. Nejlepší by byla současná vláda, kterou by nominovalo hnutí ANO. Tím ale neříkám, že by byla ve stejném personálním obsazení. Na detaily se mě teď neptejte. V prvé řadě chceme slyšet názor soc. dem. Pro nás nejlepší varianta je, aby naši jednobarevnou vládu ČSSD tolerovala, aby nám umožnila získat důvěru na základě programové dohody.

Shodneme se na důchodech, sociálních službách, boji proti migraci, sociálním bydlení a tak dále

Proč by soc. dem. měl stačit jen program? A hlavně, jak vám mají věřit, že poté, co vláda dostane důvěru, si nebudete prohlasovávat zákony s ostatními stranami, protože ČSSD už potřebovat nebudete?

Předpokládám, že podepíšeme dohodu, ve které bude vymezeno, co se zavazujeme prosadit za to, že ČSSD podpoří vznik naší vlády. To bude veřejně známé, takže si nebudeme moci dovolit někoho podvést.

Jenže soc. dem. chce, aby se nemocenská začala proplácet od prvního dne, a usiluje o zvýšení daní firmám se ziskem nad 100 miliónů korun. Na tom byste se shodli?

Je pravda, že u nemocenské se neshodneme, protože není jasné, jestli by to prospělo, a dopad na zaměstnavatele by byl asi 5,9 miliardy ročně. Takže je třeba na tom hledat shodu v rámci tripartity, stát ale nepočítá s tím, že by na to dával peníze. Také daně navyšovat nechceme. Spíš chceme daně snižovat a zrušit superhrubou mzdu. Shodneme se ale na důchodech, sociálních službách, boji proti migraci, sociálním bydlení a tak dále. Takže jsou body, o kterých se můžeme bavit. O tom ale nechci vyjednávat přes média, ale se soc. dem.

Dokdy chcete s druhou vládou požádat Sněmovnu o důvěru?

Určitě co nejdřív. Už jen proto, abychom nemuseli s novináři trávit čas tím, že se nás neustále dokola ptají, kdy máme vyjednávání s tou kterou stranou, a mohli jsme naplno makat.

Pokud sociální demokracie přijde a bude chtít nějaké náměstky, tak se tomu nebráníme.

Co si mám představit pod spojením „co nejdřív“? Před 7. dubnem, kdy soc. dem. pokračuje sjezd? Mluvil jste o tom, že byste chtěl mít vládu do května.

To není jednoduché, všechno rychle vyjednat. Na ČSSD určitě počkáme. Teď se ohlásili Starostové a nezávislí, kdo ví proč. Asi aby zase mohli mluvit o stíhaném Babišovi, jak s ním nepůjdou do vlády.

Kde berete jistotu, že vládě vysloví podporu i poslanci Sobotka, Chovanec či Zaorálek, se kterými jste na ostří nože?

Předpokládám, že se soc. dem. postará o bývalého pana premiéra, protože být poslancem není adekvátní na to, co byl, a pan Chovanec je asi na tom stejně. Ale to je jejich věc, to si musí vyřešit sociální demokracie. Předpokládám, že v případě, že se vedení nějak rozhodne, tak všichni členové budou dodržovat stranickou linku.

Je pro vás problém, že soc. dem. ANO vyzvala, aby nejmenovalo do vlády trestně stíhanou osobu, což míří proti vám?

Neberu to jako podmínku. Vyzvali nás a my jejich výzvu probereme. Pokud jde o mě, tak jsem byl kandidátem ANO na premiéra před volbami a platí to i po volbách.

Přichází do hry, že by ČSSD nominovala jména do vlády výměnou za podporu?

Vyloučit se to nedá. Pokud by měli nějaké dobré odborníky, tak se o tom dá diskutovat. O konkrétních resortech se ale bavit s vámi nechci, musím si počkat na jednání se soc. dem.

Žádné čistky jsme nedělali. Já jsem jen čistil Úřad vlády od hordy úředníků, které si tam natahali Bělobrádek s Chvojkou

A co mít lidi ze soc. dem. v resortech jako náměstky, jak o tom mluvil prezident Zeman?

To není jen na mně. Pokud soc. dem. přijde a bude chtít nějaké náměstky, tak se tomu nebráníme.

Takže v minulosti vám vadili političtí náměstci, ale teď, když by soc. dem. mohla pomoci ke vzniku vaší vlády, vám už nevadí?

Pokud to bude odborník, tak proč ne. Mně radí lidi, kteří kdysi radili soc. dem. Nikdo z mých poradců ani není členem hnutí ANO. Ministr spravedlnosti Pelikán si vzal k sobě exposlance ČSSD Tejce, mě zůstal jako státní tajemník EU člen soc. dem. Ve státní správě jsou lidi od toho, aby pracovali, a mě nezajímá jejich politická příslušnost.

Platilo to ale, když jste teď dělali čistky v resortech?

Žádné čistky jsme nedělali. Já jsem jen čistil Úřad vlády od hordy úředníků, které si tam natahali Bělobrádek s Chvojkou. Postupoval jsem ne podle politického klíče, ale podle kvalifikací. Nemáme za sebou hordu bafuňářů, kteří se klepou na funkci. Nejsme jako ČSSD, kdy panu Sobotkovi psal 60letý člen, že by vzal jakéhokoli náměstka. To by si v ANO nikdo nedovolil. Ve středu budeme projednávat nový zákon o státní službě a jednou z možností by bylo úplně zrušit politické náměstky a odborné náměstky vyjmout ze státní služby. Je to varianta, o které chceme diskutovat ve Sněmovně.

To myslíte vážně? Vždyť kvůli tomu, aby se neustále neměnilo vedení resortů, ten zákon vznikl.

Není normální, aby hlavní úředník byl víc než vláda a státní tajemník víc než ministr. Není normální, že když přijde ministr, tak si ani nemůže vybrat své přímé podřízené.

V Británii to tak třeba funguje přes 150 let.

Mě nezajímá, co je v Británii, ale co je v Česku. A podstata je, že dnes ministr zdravotnictví musí problémy řešit přes kárné řízení a musí čekat, než zasedne komise, a její členové hodnotí zaměstnance, se kterým nepřicházejí do každodenního kontaktu. Výsledkem pak je, že si tradiční tzv. demokratické strany nastrkaly na různé posty své kámoše.