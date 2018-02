Druhým zájemcem bylo město Frenštát pod Radhoštěm, které ale nabídlo jen minimální požadovanou cenu, tedy o 225 tisíc korun méně než vítěz. Jaký bude dopad chystané transakce na budoucnost lyžařského sportu ve Frenštátu, se dá jen stěží odhadnout.

ÚZSVM prodával pozemky jako takzvaný zbytný majetek už delší dobu. Předchozí dvě aukce byly neúspěšné, protože do výběrového řízení se nikdo nehlásil. Až nyní se rozhodlo město po dohodě s Moravskoslezským krajem pozemky koupit za minimální možnou cenu, tedy za 2,275 miliónu korun, a do aukce se přihlásilo.

Měli jsme dohodu, že pozemky koupí město předseda TJ Frenštát Roman Klíma

Jenže všechno je nakonec jinak. S tím, že se do nabídkového řízení přihlásí pár minut před jeho ukončením ještě někdo další a nabídne o čtvrt miliónu více, se nepočítalo.

Jednota má předkupní právo

TJ Frenštát pod Radhoštěm, která na sporných pozemcích má své nemovitosti včetně můstků, nyní může využít předkupní právo, které na pozemky má. Dříve se o ně nehlásila, protože nemá tolik peněz. Pokud by ale ve lhůtě do tří měsíců zaplatila kupní cenu, kterou vítěz řízení nabídl, kupní smlouva uzavřená s vítězem aukce zanikne. V opačném případě nabude účinnosti.

V současnosti jsou ve skokanském areálu ve Frenštátu čtyři skokanské můstky, které prošly nákladnou rekonstrukcí. Dva z nich přitom stojí na pozemcích, kterých se nynější prodej týká. „Měli jsme dohodu, že pozemky koupí město. To, že někdo ve třetím výběrovém řízení nabídl vyšší částku, jsme nečekali. Je to pro nás šok,“ řekl předseda TJ Frenštát Roman Klíma.

Nečekaným vývojem je překvapena i starostka Frenštátu Zdeňka Leščišinová (SNK). Město se podle ní bude angažovat v pomoci TJ Frenštát, aby se tento spolek stal vlastníkem pozemků. „V každém případě město už pozemky koupit v aukci nemůže. Jediný, kdo by je mohl získat, je TJ Frenštát, která má předkupní právo,“ řekla.

Areál skokanských legend



„Budeme jednat s případnými dalšími partnery, musí to projednat i rada a zastupitelstvo města. Máme velký zájem udělat všechno pro to, aby mohla TJ Frenštát svého předkupního práva využít, ale nic bližšího vám k tomu teď nemohu říci, je to věcí dalších jednání,“ řekla starostka.

Firma Tourist Invest, která chce pozemky koupit, spekulativní úmysly popírá. „Nemáme zájem vydírat město nebo TJ Frenštát. Máme zájem dát nabídku na spolupráci na rozvoji skokanského areálu,“ řekl České televizi zástupce firmy.

Skokanské můstky ve Frenštátu pod Radhoštěm nesou jméno olympijského vítěze z Grenoblu 1968 a místního rodáka Jiřího Rašky, na jehož počest nosí čeští olympionici na probíhajících hrách v Pchjongčchangu čepici raškovku. Ve Frenštátě trénovali další slavní skokani jako Jaroslav Sakala, Jiří Parma nebo Jakub Janda, současný poslanec za ODS.