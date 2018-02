„Přemýšlím, kdy jsem slyšel lepší projev na stranické půdě, než byl ten dnešní, co pronesl pan prezident. Musím říct, že byl skvělý. Pravdivý, trefný, vtipný a pronesený spatra. Podle mě geniální rétor,“ napsal na Twitteru Babiš.

Právě ke spolupráci s jeho vládou Miloš Zeman sociální demokraty nabádal.

„Andreji Babišovi se projev Miloše Zemana na sjezdu ČSSD líbil. Nedivím se mu. Prezident ČSSD doporučil, ať jde do vlády s ANO, ale vlastně nejde do vlády, ať nechá ministerská křesla ANO a pro sebe ať chce jen náměstky. Lepší recept k zničení ČSSD a jejímu nahrazení hnutím ANO už ani nelze dát,“ reagoval předseda ODS Petr Fiala.

I podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila sledoval Zeman hlavně vlastní zájmy. „Miloš Zeman říká sociálním demokratům: vzdejte se Babišovi a nechtějte ani ministry. Ještě někdo pochybuje, že vzniká Zemanova vláda?“ uvedl.

Nezájem



Zeman si v projevu rýpl i do Pospíšilova předchůdce v čele TOP 09 Miroslava Kalouska. Ten ale podle svých slov projev prezidenta ani nesledoval. A to, že jej označil za odpudivého předsedu pravicové strany jej neudivilo. „Jak pan premiér, tak pan prezident nejsou schopni souvisle mluvit dvě minuty, aniž by nezmínili mé jméno,“ řekl Právu.

Piráty zase Zeman nazval anarchisticko-chaotickou stranou, což ani jejich předsedu Ivana Bartoše nenadzvedlo. „Komentovat komentáře mi v tomto případě přijde zbytečné. Kdybych měl reagovat na každou invektivu Okamury, inženýra Babiše nebo prezidenta Zemana vůči komukoliv, nejen Pirátům, nedělám nic jiného. A navíc je právě toto živí,“ sdělil Právu.