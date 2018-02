„Suchá je skýva opozice. A já bych dodal, že ta skýva není ani posolená,“ prohlásil Zeman. „Ti, kteří vás budou vyzývat, abyste odešli do opozice, tak vás budou vyzývat, abyste nic nedělali, abyste nepracovali ani pro tuto republiku, ani pro soc. dem. Těch vašich ubohých patnáct poslanců se smíchá do podivného koktejlu s ostatními poslanci,“ dodal.

Varoval sociální demokracii, že by strana v opozici mohla spadnout i pod pětiprocentní hranici vstupu do Sněmovny.

„Nechtějte ministerstva, chtějte náměstky ministrů, chtějte odborníky. Chtějte někoho, kdo může pro ČSSD něco udělat,“ doporučil soc. dem. pro jednání s hnutím ANO.

Prezident od řečnického pultu rozebíral také příčiny porážky ČSSD v říjnových volbách do Sněmovny a zisk pouhých sedmi procent voličů.

Předseda strany musí mít charisma



Podle Zemana voliči ČSSD neznají z funkcionářů strany nikoho jiného než předsedu strany. „Buď ten předseda je dokáže strhnout a má charisma, nebo nedokáže. Buď je jemně řečeno nepřitažlivý, nejemně řečeno odpudivý. A protože nechci mluvit o konkrétní osobě Bohuslava Sobotky, dovolte mi, abych si zvolil konkrétní osobu Miroslava Kalouska,“ prohlásil Zeman.

„Jinými slovy moje vysvětlení zní: dostali jste se na těch sedm procent především proto, protože ve vašem čele nestála osobnost. Je to smutné, ale je to tak. A já vám chci popřát, abyste si na dnešním sjezdu dokázali takovou osobnost zvolit. A abyste si uvědomili, že pokud to bude šedivá úřednická bytost, tak opět nezískáte žádné voliče, se všemi důsledky, k nimž to povede,“ doplnil.

Citoval takké uniklý email z pošty bývalého premiéra Bohuslava Sobotky, ve kterém si nějaký soc. demokrat říkal o post náměstka. „Místo aby (ČSSD) pracovala pro republiku, pracovala jen pro některé funkcionáře, kteří strhli soc. dem. do propasti,“ poznamenal Zeman.

„Proto by bylo dobré, abyste zahájili jednání s hnutím ANO. To je to, co vám doporučuji. Jestli toto doporučení budete či nebudete respektovat, záleží na vás,“ vyzval delegáty.

Stýskalo se mi, přiznal Zeman

Oznámil jim, že se v následujícím týdnu se setká s předsedy KSČM a SPD. „Není to prezident, který sestavuje vládu. Je to ministerský předseda. Moje doporučení zní: Nechcete-li upadnout do zapomnění, pracujte. A pracovat můžete jen v případě, když se budete účastni vládních aktivit,“ dodal.

Zeman byl v Hradci Králové takřka přesně před 25 lety zvolen poprvé do čela ČSSD. Svou řeč zahájil slovy: „Milé přítelkyně, milí přátelé. Už dlouho jsem toto oslovení nepoužil a bylo mi to líto. Stýskalo se mi po vás.“

Na sjezd strany prý přijel kvůli vděčnosti. „Chtěl bych poděkovat těm, kdo mi v prezidentské kampani dali podporu a dali mi svůj hlas. Janu Hamáčkovi, Milanu Chovancovi a Jiřímu Zimolovi a omlouvám se těm pěti dalším kandidátům, jejichž stanoviska neznám a nemohu jim poděkovat,“ řekl Zeman.

Za podporu poděkoval také jihočeské hejtmance Ivaně Stráské a hejtmanovi Vysočiny Jiřímu Běhounkovi.

Největší chybou byl Špidla



„Samozřejmě, že plně respektuji i odlišné názory. A proto respektuji názor i tří soc. dem. hejtmanů, kteří vyjádřili podporu panu Jiřímu Drahošovi. To je Martina Netolického, Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje a Jiřího – panebože – to už je ta pokročilá skleróza v mém věku – Štěpána,“ uvedl Zeman.

Delegátům nehodlá doporučovat, koho mají volit. „Nebudu ukazovat prstem proto, že nebudu opakovat své chyby, největší chybu ve své politické historii, kdy jsem ukázal na Vladimíra Špidlu jako svého nástupce a on to lidsky neunesl. Teď bych mluvil o soucitu, než o pohrdání, ale to, že poškodil ČSSD je neoddiskutovatelný fakt. A nebyl sám,“ dodal Zeman.

Varoval soc. dem., aby si vzájemně její představitelé nedělali podrazy. „Budete-li si vrážet kudlu do zad, budete-li se zbavovat svých názorových odpůrců, tak tím oslabujete svoji stranu i sami sebe. Chcete-li být skutečnými přáteli, nebuďte stranou podrazáků. Přeji vám, abyste opět našli své místo na slunci,” zakončil Zeman svůj proslov.