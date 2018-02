„Dnes odpoledne, večer a v noci na neděli ovlivní počasí u nás frontální vlna od západu,” uvedl v aktuální výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V jižní polovině území se podle meteorologů vyskytne místy i vydatnější sněžení, největší nadílku očekávají zejména v první polovině noci na neděli. „Do nedělního rána může napadnout místy od 5 do 10 cm nového sněhu. Nejvíce nového sněhu napadne na Šumavě, většinou 10 až 15 cm,” uvedli.

Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí platí od sobotních 15:00 do nedělních 6:00 pro část Plzeňského kraje, celý Jihočeský kraj, Vysočinu, Jihomoravský a Zlínský kraj a pro Přerovsko a Prostějovsko v Olomouckém kraji.

Řidičům meteorologové doporučují sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Do hor by měli vyrážet jen se sněhovými řetězy. Při horských túrách by měli lidé sledovat informace horské služby, v případě mokrého sněhu hrozí pád stromů.

Sníh potrápil řidiče už v pátek, kdy se na českých silnicích staly desítky nehod. [celá zpráva]