Několik českých katolíků před pár dny kritizovalo Duku a zaslalo papeži dopis s požadavkem, aby Dukovi funkci pražského arcibiskupa neprodlužoval. Pod dopisem je už podle jednoho z jeho signatářů a iniciátorů Jana Bierhanzla přes 200 podpisů.

Naopak za kardinála se postavilo několik českých politiků, lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský vytvořil na internetu petici, podpisů pod ní je k pátku téměř 2000. V pátek se za Duku postavila také Konfederace politických vězňů ČR, Duka byl vězněn za komunistického režimu.

Podle Šebka petice několika katolíků proti Dukovi příliš velký význam nemá. „Ani církevní mainstream se k této petici nestaví jednoznačně. Je to spíše okrajová záležitost skupin, které jsou i v církvi na okraji, reprezentují spíše levicově liberální pohled v církvi,” řekl.

Duka v dubnu oslaví 75. narozeniny a bude muset do rukou papeže složit demisi. Prezident Zeman ve čtvrtek uvedl, že se na papeže obrátí s žádostí, aby Dukovi mandát prodloužil. Prezident považuje Duku za výraznou osobnost a vlastence. Skupinu českých katolíků, kteří jsou proti Dukově setrvání ve funkci pražského arcibiskupa, označil prezident za „pisklouny”. [celá zpráva]

„Potvrzuje to, že pan kardinál Duka je s politickou mocí provázán. O tom svědčí nejen to, že se do tohoto případu vložil současný prezident, ale že se do něho vložil i minulý prezident Václav Klaus. [celá zpráva] To jsou dva lidé, kteří měli a mají s kardinálem Dukou velice dobré vztahy,” řekl Šebek.

Zeman v roce 2016 kardinálu Dukovi udělil nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva. Duka v listopadu 2015 v Lánech sloužil mši za představitele státu.