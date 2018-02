„Práce na přípravě nové městské lanovky v Ostravě byly prozatím přerušeny. Důvodem je to, že její realizace je podmíněna nalezením strategického investora, který by projekt města převzal buď celý, nebo se na jeho realizaci významným způsobem podílel. Strategického investora se ale zatím nepodařilo nalézt,“ vysvětlil ostravský primátor Tomáš Macura (ANO).

Dodal, že další pokračování předprojekční přípravy bylo ze strany města odloženo do doby, než bude vyjasněna urbanistická koncepce rozvoje území mezi Dolní oblastí Vítkovice a Novou Karolinou. Jde o možnou kolizi lanovky s případnými budoucími výškovými budovami.

„Město má záměr významnou část pozemků v dané lokalitě získat pro svůj budoucí rozvoj a stanovit pro ně nové podmínky výškové a prostorové regulace,“ upřesnil primátor.

Město už má hotovou studii proveditelnosti městské lanovky, která v závěru roku 2016 potvrdila, že investici lze uskutečnit. Nicméně ukázala, že lanovka nemůže být koncipována, a tedy ani financována, jako součást městské hromadné dopravy.

Jedna jízda 110 korun



„Lanovka někdy možná v Ostravě bude. Ale nemůžete postavit střechu a až pak se zamyslet a dodělat pod ní barák. Je potřeba začít odspodu, od území, nad kterým by vedla,“ potvrdil slova primátora radní pro dopravu Lukáš Semerák (Ostravak).

„Studie nám řekla, že by vzniklo něco, co by za 300 miliónů korun prostě nefungovalo. Aby to jelo, tak by jedna jízda musela stát 110 korun. A dovedete si představit, když tam půjde rodina se dvěma dětmi, aby za výjezd z Dolní oblasti do zoo zaplatila 440 korun? To by nás lidi poslali do háje,“ líčil Semerák.

„Netvrdím, že lanovka v Ostravě nikdy nevznikne. Ale zcela jistě ne v takovém provedení, jak se nakonec nafoukla. Původně bylo v plánu, že by vedla jen od Slezskoostravského hradu nahoru na Landek, tak jako vede v Praze na Petřín,“ připomněl Semerák s tím, že v územním plánu města lanovka zakomponovaná je.

Několik kilometrů dlouhá kabinková lanovka pro 10 osob měla propojit nejvyhledávanější turistické atrakce v Ostravě a zároveň navázat na hornickou historii města. V minulosti totiž lanovky vozily nad městem vytěžené černé uhlí. Projekt vyvolal v Ostravě mnoho pozitivních i negativních reakcí.