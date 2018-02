Františka Marečková vystudovala práva a celý život pracovala v oboru. V důchodu však paragrafy a zákoníky nechala ležet ladem a nyní hltá informace o situaci na Blízkém východě.

„Líbí se mi, že na Wikipedii může psát každý, ať má jakýkoli názor. V poslední době přichází z Blízkého východu do Evropy stále více lidí a mně vadí, že se v oblasti neustále válčí. Proto jsem se o téma začala zajímat a poté o něm i psát,“ říká žena, jež na článku o blízkovýchodní problematice strávila půl roku a teď mapuje současné dění v Africe.

Témata, o kterých senioři píší, je mnoho. Někteří se věnují oblastem, v nichž sami pracovali a dobře je znají, jiní se zase s oblibou vrhají do sepisování biografií.

Speciální kurzy



Pro zájemce, kteří chtějí Wikipedii tvořit, vznikl před pěti lety unikátní projekt, nazvaný Senioři píši Wikipedii. Pod vedením lektorů se učí, jak vytvářet, doplňovat a opravovat texty na nekonečné encyklopedie. Za poslední čtyři roky se ti, kteří úspěšně dokončili kurz, podíleli už na čtyřech tisících článků.

Doposud kurzy absolvovalo na 320 seniorů. Podle manažerky Gabriely Bokové ze spolku Wikimedia ČR, který akce pro seniory organizuje, zájem o kurzy nejvíce vzrostl právě před dvěma lety. Tehdy se školení, jež se do té doby konala jen v Praze, rozšířila i do jiných měst Česka: Olomouce, Liberce nebo Brna, v němž zájemci v hojném počtu pravidelně zaplňují učebny Moravské zemské knihovny.

Klíčové jsou zdroje



Senioři, kteří se chtějí do kurzu přihlásit, musí mít osvojené základní počítačové dovednosti jako psaní na klávesnici či orientaci na internetu. I když na online encyklopedii může přispívat kdokoli, s psaním textů se pojí pravidla, s nimiž občas zápolí i účastníci lekcí.

„V kurzu jsme měli například paní, která chtěla popisovat teorii smíchu, již sama vytvořila. Potíž byla v tom, že k podobné teorii neexistují relevantní zdroje a článek by tak nemohl být objektivní ani ověřitelný. Posluchači i běžní přispěvatelé proto musí mít každou informaci, kterou na Wikipedii vkládají, podloženou literaturou či vědeckou prací,“ říká jeden z lektorů kurzu, Martin Strachoň.

Svobodní muži



Na Wikipedii nejčastěji přispívají svobodní muži ve věku do 30 let, píšících žen pro online encyklopedii je zatím málo, i když internet podle studií používají častěji než muži. Podle Strachoně je důvodem malého počtu přispěvatelek především to, že Wikipedie pořád spadá do oblasti informačních technologií, jimž stále dominují muži.

Česká Wikipedie je jednou z jazykových variant celosvětové encyklopedie, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Minulý týden překonala česká verze oblíbené encyklopedie metu 400 tisíc článků. Nejvíce informací ale najdou lidé v angličtině. Na tamější Wikipedii se nachází přes pět miliónů článků.