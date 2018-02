Odvolání by platilo, pokud by se „pro“ vyslovilo více než 50 procent hlasujících. Proti tomu by ústavní referendum podle Pirátů mělo být vyvoláno s dvojnásobkem podpisů, „pro“ by muselo být alespoň 60 procent hlasujících.

„Chceme přímou odvolatelnost přímo volených politiků. Mělo by se to týkat senátorů a starostů, pokud by byli přímo voleni, což v tuto chvíli nejsou. A analogicky i prezidenta,“ řekl Právu poslanec Mikuláš Ferjenčík, který za Piráty jednání o zákonu o obecném referendu s dalšími stranami vede.

Odvolávat členy vlády či poslance by v referendu nešlo.

Okamura: Můžou podpořit náš návrh



Odvolatelnost politiků a prezidenta prosazuje ve svém programu SPD Tomia Okamury. I on chce začít odvolatelností přímo volených politiků.

„Náš návrh zákona na zavedení přímé volby starostů a hejtmanů leží ve Sněmovně. Vláda k němu v lednu dala neutrální stanovisko. A náš návrh zavádí i odvolatelnost. Piráti mají možnost náš návrh podpořit. Oni o tom mluví, ale my to už navrhli,“ řekl Okamura Právu.

Láska: Otevírají něco, co nemají pod kontrolou



V běžném všelidovém hlasování by měli lidé podle Pirátů mít možnost rozhodovat také o otázkách každodenního života, jako je třeba zákaz kouření v restauracích a podobně. Pro otázky, jako je například referendum o setrvání v EU, by mohlo být vyvoláno pouze ústavní referendum s přísnějšími podmínkami.

Tlačení zákona o referendu vyčítá Pirátům senátor Václav Láska (nestr., dříve za SZ), který kandidoval s jejich podporou. „Otevírají otázku, kterou nemají pod kontrolou. Nakonec z toho může vypadnout něco ošklivého, čemu nebudou moci zabránit. Nemají sílu, aby to zablokovali. Diskutuji s nimi, jestli je správné tohle téma otevírat,“ řekl Právu.

Odvolatelnost přímo volených politiků i prezidenta však Láska podporuje. „Když prezidenta volí veřejnost, tak by měla mít nástroj jej i odvolat, pokud ji zklame. Ale ten nástroj musí být koncipován tak, aby mohl být použit jen v extrémní situaci,“ dodal.