„Smutná pravda, kterou všichni doposud tušili. Další nálepka pro naši zem, hned vedle proputinovského prezidenta,” komentoval rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek Novinkám řekl, že nezbývá nic jiného než rozhodnutí soudu respektovat. „V okamžiku, kdy má Andrej Babiš tento problém, je to další věc. To si musí zvážit Andrej Babiš, zda je udržitelné, aby byl premiérem státu v EU byl někdo, kdo má takový škraloup v minulosti,“ uvedl šéf lidovců.

Za další důvod, proč by neměl být Babiš premiérem, to považuje i TOP 09. „Nás to nepřekvapilo. Je to jen další důvod, proč by Andrej Babiš neměl vést vládu České republiky,“ řekl krátce na dotaz Novinek předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a připomněl tak, že Babiš v kauze Čapí hnízdo čelí trestnímu stíhání a obvinění z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU.

Verdikt ovlivní i rozhodnutí ČSSD



Překvapen není ani místopředseda ČSSD Jan Hamáček. „Takovéto rozhodnutí soudu jsem očekával na základně nálezu ústavního soudu,” řekl jeden z kandidátů na předsedu sociální demokracie.

Verdikt by podle něj mohl ovlivnit i postoj ČSSD k možné vládní spolupráci s ANO. „Toto je věc, která je další komplikací. Nemohu vyloučit, že to může ovlivnit rozhodování delegátů sjezdu, zda vůbec s hnutím ANO za současné konstelace vyjednávat, či ne,“ řekl Hamáček. Sjezd ČSSD bude v neděli.

Babiš: Budu se soudit celý život Moji právníci říkají, že budou žalovat ministerstvo vnitra, sisku (Slovenská informační služba SIS – pozn. red.) a možná půjdeme na Evropský dvůr pro lidská práva. Tak neříkejte, že jsem definitivně prohrál. Neprohrál jsem, budu se soudit celý život Premiér v demisi Andrej Babiš

Předseda Pirátů Ivan Bartoš si nemyslí, že verdikt zásadně ovlivní politický vývoj v Česku. „Je to asi potvrzení něčeho, co všichni podvědomě tušili. Otázkou je, jestli se to jakýmkoliv způsobem odrazí do politiky v České republice, ale dějí se tady daleko horší věci a veřejnost i politická scéna je k tomu slepá a hluchá,” řekl Novinkám Bartoš.

Vliv by to však podle něj mohlo mít na atmosféru ve společnosti. „Možná takováto mimočeská okolnost u těch lidí, kteří politiku sledují zlehka, může být jazýčkem na vahách, že tedy všechno není jen kampaň a že to není útok českých oligarchů,” dodal Bartoš.

Fiala: V čele vlády agent StB, nepředstavitelné



O tom, že slovenský soud i Evropský úřad pro pro boj proti podvodům (OLAF), který se zabýval údajným dotačním podvodem v kauze Čapí hnízdo, se proti Babišovi spikli, zavtipkoval na svém Facebooku předseda ODS Petr Fiala.

„Skoro bych byl v pokušení napsat, že nejen bruselský OLAF, ale i už slovenské soudy podlehly protibabišovskému spiknutí. Ale neudělám to, toto je vážná věc. V čele naší vlády je trestně stíhaný člověk, který byl evidován jako agent komunistické StB. Smutné a donedávna zcela nepředstavitelné,” napsal Fiala.

„Je to otázka i na prezidenta republiky a členy hnutí ANO, jestli je přijatelné, aby byl předsedou hnutí a kandidátem na premiéra člověk s takto potvrzenou minulostí,“ dodal Bělobrádek.

Pro Zemana se nic nemění



Otázku, zda na rozhodnutí soudu bude nějak reagovat prezident Zeman, který Babiše opětovně pověřil k jednání o sestavení vlády, zodpověděl obratem mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

„Z hlediska postupu pana prezidenta tato zpráva neznamená žádnou změnu. Pan prezident ctí výsledek voleb, a druhý pokus o sestavení vlády tedy patří předsedovi vítězného hnutí ANO,” uvedl a obvinil tuzemská média z dezinformací.