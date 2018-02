„Moji právníci říkají, že budou žalovat ministerstvo vnitra, sisku (Slovenská informační služba SIS – pozn. red.) a možná půjdeme na Evropský dvůr pro lidská práva. Tak neříkejte, že jsem definitivně prohrál. Neprohrál jsem, budu se soudit celý život,“ prohlásil Babiš emotivně.

„Napište, že je to jenom důsledek rozhodnutí Ústavního soudu a že se budeme soudit dál. Nikdy jsem nic nepodepsal a nikdy jsem nespolupracoval,“ řekl Novinkám Babiš.

„Ústavní soud to rozhodl velice podivně, budeme se soudit dál. Pravda je na mojí straně,“ tvrdí Babiš.

Krajský soud v Bratislavě v úterý rozhodl, že Babiš byl veden ve svazcích komunistické StB oprávněně. Krajský soud se případem zabýval poté, co mu to nařídil Ústavní soud. Novinkám to potvrdil mluvčí krajského soudu Pavol Adamčiak.