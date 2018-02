„Nebudeme pro zařazení tohoto bodu na jednání Sněmovny. Pocitově je to tak, že většina je proti tomu, abychom o tom hlasovali,” řekl Faltýnek a dodal, že ale poslanecký klub hnutí ANO nepřijal žádné závazné usnesení.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán v této souvislosti navrhl, aby místo hlasování o odvolání Okamury Sněmovna přijala usnesení o tom, že 2. srpen bude vyhlášen významným dnem.

Významný den romského holokaustu



„Mohli bychom zavést 2. srpna, kdy došlo k zabití poslední skupiny romských vězňů, jako významný den, kdy bychom si připomínali romský holokaust,” uvedl Pelikán.

Podle ministra spravedlnosti bude hlasování o tomto návrhu pro předsedu SPD příležitostí se k celé věci vyjádřit. „Bude to pro něj dobrá příležitost pro to, aby dal jasně a konstruktivně najevo, co si o tom myslí,” dodal Pelikán.

Pelikán přitom již dříve dopisem Okamuru vyzval, aby přestal poměřovat jednotlivé tragédie, a dodal, že Okamura má podle všeho špatné informace. [celá zpráva]

Šest stran chce Okamurovo odvolání



Odvolání Okamury z pozice místopředsedy dolní komory Parlamentu navrhují lidovci. Předseda lidoveckého klubu poslanců Jan Bartošek věří, že sežene 80 podpisů poslanců pro projednání jeho odvolání. [celá zpráva]

Vyvolání takového hlasování podporují poslanci STAN, Piráti, ODS, TOP 09 i část ČSSD. [celá zpráva]

Důvodem pro odvolání jsou podle poslanců výroky Okamury zpochybňující romský holokaust v koncentračním táboře v Letech u Písku. Ten nejprve tvrdil, že tábor, v němž byli v době protektorátu vězněni Romové, nebyl oplocený a bylo možné se v něm volně pohybovat. Později se za tato slova omluvil a upřesnil, že tábor nebyl střežen.

Ještě příkřejší byl poslanec SPD Miloslav Rozner, který loni na sjezdu SPD tábor v Letech označil za „neexistující pseudokoncentrák”. [celá zpráva]