Prezident Zeman po premiéru Babišovi nebude chtít 101 podpisů, bude mu stačit, když si jeho vláda získá podporu ve Sněmovně. Vyvíjí to nátlak na soc. dem., kterou čeká v neděli sjezd, na němž si zvolí nové vedení?

Soc. dem. se ocitla ve složité situaci. Vyjasnilo se, že Andrej Babiš nemusí mít 101 podpisů poslanců, ale že mu stačí získat důvěru přítomných zákonodárců, a Babiš se netají tím, že by nejraději měl menšinovou vládu možná s podporou KSČM a SPD.

Zpočátku jsem považoval za nejvýhodnější pokračovat v minulé koalici ANO, soc. dem. a lidovců, ale KDU-ČSL nechce jít do vlády s trestně stíhaným člověkem. Tím ale lidovci vylučují svou účast ve vládě, protože pro vznik kabinetu je rozhodující pozice ANO a jejího předsedy.

Nemají lidovci svým odmítáním trestně stíhaného premiéra pravdu?

Jakkoli se mi nelíbí, že člověk, který bude tvořit příští vládu, je trestně stíhán, tak taková je realita. Musím vycházet nejen z toho, že platí princip presumpce neviny, ale i z elementárních politických realit, a to je to, že hnutí ANO vyhrálo volby tak, že bez něj žádná vláda vzniknout nemůže.

Andrej Babiš má tak silnou pozici uvnitř ANO a zároveň je tak silná postava, že není jednoduché říct, že někdo jiný ho může ve vedení vlády nahradit. Ne každý politik, který může být ministrem, může být předsedou vlády nebo v každém případě ne dobrým předsedou vlády. A polský model Kaczyński pro ČR by nebyl vhodný.

Tyto skutečnosti si musí ujasnit i soc. dem. na sjezdu i proto, že prezident jasně řekl, že Babiše pověří i napodruhé sestavením kabinetu. Jsou lidé, kteří si myslí, že soc. dem. by měla být členem vlády, jiní se bojí, že to bude znamenat další mizení z politického života.

Jaký máte názor vy?

Bude-li soc. dem. souzeno pokračovat jako jedna z mnoha opozičních stran, nebude mít zázemí na to, aby svůj vliv obnovila a stala se opět jednou ze silných parlamentních stran. Při všech problémech, které jsou spojeny s Babišovým obviněním, je pro soc. dem. výhodnější, kdyby se stala koaličním partnerem a hrála ve vládě důstojnou roli.

Jaký restart mohou straně přinést lidé jako Milan Chovanec, Jiří Zimola nebo Jan Hamáček?

V politice nemůžete počítat úplně s tím, že začnete s čistým stolem, ať už programově, či personálně. Vedení se dle mého soudu musí výrazně obměnit, ale to neznamená, že všichni, kdo v ní dosud působili, zmizí. To se bohužel stalo po neblahé lánské schůzce. Nyní bych nechtěl masovou dekapitaci těch, kteří stranu doposud představovali.

Nemyslím si, že by ve vedení měl pokračovat Chovanec, protože on byl jedním z těch, kdo spolu se Sobotkou vedli v době koaliční vlády velké útoky proti Babišovi. Tím nechci Babiše vyvinit, je to nepochybně obtížný partner, který nikdy neváhal s ostrou kritikou svých koaličních partnerů, ale to je jiná záležitost.

Proč by si ale Babiš ztěžoval situaci tím, že by si vzal do koalice ČSSD, která nemá dost poslanců, aby měl ve Sněmovně většinu, a raději si nevyjednal jen podporu od KSČM a okamurovců?

Například proto, že by nebyl Babiš v zahraničí pozitivně přijímán, kdyby byl jeho partnerem Okamura. Premiér ví, že zahraniční renomé je pro vládu, která chce být důraznější než za Sobotky, důležité, ale k tomu potřebuje politické zázemí, které ho udělá důvěryhodným doma i v cizině. Kdyby měl jen vládu opírající se o dohody s Okamurou a KSČM, tak to není spolehlivá pozice. A pro soc. dem. by nebyl žádný pozitivní efekt, kdyby Babišovi slíbila jen podporu.