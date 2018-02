Taxikáři vyrazili protestovat do centra Prahy. Už třetí den se snaží blokovat dopravu

Pražští taxikáři v pondělí opět protestují proti alternativním službám typu Uber. Ze Strahova vyrazili do centra Prahy. Jezdí na nábřeží dokolečka od Národního divadla k Rudolfinu. Částečně si jim tak daří dopravu blokovat, ale policie je odklání do okolních ulic. Taxikáři protestovali už minulý týden ve čtvrtek a v pátek, kdy se jízdy centrem Prahy zúčastnily vždy stovky řidičů. Výraznější dopad na dopravu to však nemělo.