„Máme tu únor a Svatého Valentýna, který hovoří o mírném oteplení. Přesně to nás tento týden čeká,” uvedla týdenní předpověď meteoroložka.

„Máme pondělní zatažené ráno, ojediněle je sněhová bouřka na Karlovarsku a Královéhradecku. Oproti víkendu se nám oteplilo,” uvedla Honsová. Republika se podle ní během dne rozdělí, kdy v Čechách může být i polojasno, zatímco na Moravě bude oblačno s občasnými sněhovými přeháňkami, v nižších polohách pak smíšenými. Teploty se po ránu pohybují mezi dvěma a minus dvěma stupni Celsia, během dne vyšplhají mezi nulu až čtyři stupně, dodala meteoroložka.

I v úterý zůstane podle ní republika rozdělena. „V Čechách oblačno až polojasno, v Krušných horách občasné sněhové přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku by mělo být zataženo se sněžením nebo sněhovými přeháňkami, připadne dva až šest centimetrů sněhu,” naznačila Honsová s tím, že na řidiče tak zřejmě čekají komplikace. Teploty se mají pohybovat mezi minus jedním a třemi stupni Celsia.

Hodně podobná má být i středa, kdy v Čechách bude i nadále oblačno až polojasno a na Moravě oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky. Teploty se podle Honsové budou pohybovat v ranních minimech od minus dvou do minus šesti stupňů Celsia, během dne vystoupají na minus jeden až tři stupně Celsia.

„Všechny tyto tři dny musíme počítat hlavně ráno a dopoledne se zhoršenými rozptylovými podmínkami, které by se na Moravě a ve Slezsku měly během dne zlepšovat právě díky srážkám” dodala meteoroložka.

Ve čtvrtek očekává ovlivnění počasí přechodem okluzní fronty „poměrně výrazného charakteru”, která přinese změnu. „Od západu zataženo, do nadmořské výšky do 500 metrů přijde déšť, mohou to být i srážky mrznoucí,” uvedla Honsová. V ranních minimech má být minus dva až minus šest stupňů Celsia, během dne pak jeden až pět stupňů Celsia. „Pak nás zasáhne svatovalentýnské oteplení,” dodala.

Od pátku do neděle meteoroložka očekává převážně oblačno, ojediněle sněhové přeháňky, především však v polohách nad 600 metrů nad mořem. V denních maximech se teploty mají pohybovat mezi třemi až sedmi Celsia. „V ranních minimech se dostaneme na hranici jednoho až minus tří stupňů, takže se bude vytvářet četné náledí,” uzavřela meteoroložka.