„Naše trpělivost už přetekla! Nebudeme dále rukojmí! Chceme čistý vzduch! Stop 30 000 aut za den! Požadujeme dostavbu Prodloužené Rudné! Bude nás víc!“ zlobily se zhruba dvě stovky lidí ve čtvrtek odpoledne na protestní akci v Porubě. Za pískotu píšťalek a s transparenty v rukou se pak průvod vydal od tramvajové zastávky Vřesinská až do ulice Ke Skalce k nedostavěnému úseku silnice. Vadí jim, že pár lidí blokuje stavbu, která jim mimo jiné v Porubě umožní dýchat čistší vzduch.

Demonstraci pečlivě hlídala policie, kterou si kvůli demonstraci vyžádala i rodina Richtárova, která je jednou z těch, co dostavbu silnice mnoho let blokuje. Dalšími odpůrci jsou členové spolku Skalka. Na sociální síti deklarují, že se domluvit s ŘSD chtějí, ale požadují velké odškodnění za to, že přijdou o své pozemky. Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) požaduje například Dušan Richtár za zrušení věcného břemene až 20 miliónů korun.

ŘSD čeká na stavební povolení



Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla je v současnosti vše připraveno, aby se mohl poslední úsek Prodloužené Rudné dokončit. „Chybí nám ale stavební povolení. V okamžiku, kdy ho dostaneme, tak jsme schopni komunikaci dostavět do 24 měsíců. Je ale nutné stavbu odblokovat,“ sdělil Právu Rýdl.

„Vyvlastňujeme nyní ta věcná břemena, která na náš pozemek byla umístěna neoprávněně, a navíc dodatečně několik let poté, co jsme pozemky řádně koupili. Podali jsme i žaloby na lidi, kteří stavbu blokují,“ podotkl Rýdl s tím, že ale netuší, jak vše dlouho ještě bude pokračovat.

Kraj: odpůrci mají nekonečné možnosti



Podle náměstka moravskoslezského hejtmana pro dopravu Jakuba Unucky (ODS) je nutné, aby ŘSD znovu zahájila dialog s lidmi blokujícími stavbu. „Dohodli jsme se, že se sejdeme s ředitelem ŘSD Kroupou v Praze a to za 14 dní a vyříkáme si to z očí do očí. Důkladným bádáním na úřadech jsme zjistili, kde se staly ty chyby a musím říct, že spousta z nich je bohužel na straně ŘSD,“ popisoval Unucka.

Dodal, že nyní je důležité, aby se chyby neopakovaly a vyvlastňovací proces běžel co nejrychleji. „Aby se odpůrcům stavby nedávaly šance na ty právní kličky, které jsou však zákonné. Oni opravdu nedělají nic nezákonného. Jen v maximální míře využívají to, co v našem státě lze, a to vede k tomu, že vlastně mají nekonečné možnosti,“ zdůraznil náměstek pro dopravu.

Podle organizátorů čtvrteční akce budou protesty dále pokračovat. Už v březnu chtějí lidé zablokovat jednu z důležitých dopravních tepen na ulici 17. listopadu v Ostravě-Porubě.