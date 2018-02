Podle novely se dosavadní kategorie zbraní rozšíří o dvě nové. Budou do nich spadat legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost, a nemusely tak být zaregistrovány. Týká se to například historických, znehodnocených nebo plynových zbraní, které budou nově spadat do přísnější kategorie.

Kolik takových zbraní budou muset jejich majitelé nově zaregistrovat, podle podkladů není jasné. Jejich počty se řádově odhadují na desetitisíce až statisíce.

Snížení poplatku i omezení držení zásobníků



V souvislosti se zkrácením doby platnosti zbrojních průkazů se počítá s tím, že se sníží správní poplatek ze 700 na 400 korun. Norma také omezuje držení zásobníků na více než deset nábojů pro dlouhé zbraně a více než 20 nábojů pro krátké zbraně.

Ministerstvo vnitra uvádí, že cílem novely je, aby byla zachována práva a povinnosti oprávněných držitelů zbraní. V zemi bylo v polovině loňského roku přes 301 tisíc držitelů zbrojních průkazů, u kterých bylo přes 819 tisíc zbraní podléhajících registraci podle současných zákonů.

Vicepremiér a ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec (ANO) při příchodu na jednání vlády řekl, že návrh zákona je připraven tak, aby zapracoval do národního práva evropskou směrnici, přitom ale zohlednil skutečnost, že dosavadní česká právní úprava byla přísnější.

ODS: Směrnice EU šikanuje legální držitele zbraní



Proti novele se postavila opoziční ODS. Česká republika by podle poslankyně za tuto stranu Jany Černochové neměla „odzbrojovací směrnici” novelou implementovat, a to i za cenu sankcí, kterou mohou být na Česko ze strany EU uvaleny. Česká právní úprava v oblasti regulace zbraní je podle ODS plně funkční a vyvážená.

„Drtivá většina změn, které zahrnuje tato novela, představuje zbytečné restriktivní zásahy, které šikanují zákona dbalé legální držitele zbraní, omezují je na jejich právech a představují nárůst byrokracie a administrativy. Žádné z opatření nepovede ke zvýšení bezpečnosti, ani prevenci terorismu, jak bylo deklarováno,” uvedla Černochová.