Pane úřadující předsedo ČSSD, ještě nedávno jste říkal, že na předsedu kandidovat nebudete, protože nejste spojovatelem proudů. Proč ten obrat?

Chtěl jsem, aby předsedu volila celá členská základna. ČSSD potřebuje silného lídra, krizového manažera, který by měl silnou pozici uvnitř soc. dem. Mezi těmi, kteří se na post předsedy hlásí, krizového manažera nevidím. Druhým důvodem je, že se mi čím dál méně líbí, že nám Andrej Babiš říká, koho máme volit do čela soc. dem. Nerad bych, abychom se stali nějakou dceřinou společností ANO.

Podle vás má premiér Babiš vazby na další kandidáty do vedení soc. dem.?

Jestli za nimi stojí, nevím. Nebudu útočit na své protikandidáty, soutěž má být o myšlenkách, o vizích. Ale určitě je zjevné, že k některým lidem má Andrej Babiš blíž než k jiným.

Nenesete odpovědnost za výsledek říjnových parlamentních voleb stejně jako Bohuslav Sobotka a Lubomír Zaorálek? Proč oni se stáhli a vy ne?

Nesu svůj díl odpovědnosti za výsledek voleb jako všichni krajští lídři a zbytek vedení sociální demokracie, protože tam byli i další místopředsedové. To tak je a já se odpovědnosti nezříkám.

Vedl jste ČSSD jako statutární místopředseda v době, kdy v parlamentních volbách propadla. Jakou můžete nabídnout změnu?

Dělat teď předsedu ČSSD není žádná výhra. Nejjednodušší je od toho utéct, umýt si ruce a nechat to vyřešit někoho jiného. Já chci přijít na sjezd ČSSD s krátkodobou vizí na první rok a střednědobou na následující dva roky až pět let. Myslím, že předseda by neměl sedět ve vládě, neměl by být ministrem, měl by se věnovat pouze soc. dem. Trošku mě zaráží, že volba předsedy spíš připomíná konkurz na vládu. To, co poslouchám, není, co chceme dělat se soc. dem., ale jestli chceme nebo nechceme jít do vlády. Pro mě je účast ve vládě asi pátá v pořadí, nejdřív musíme soc. dem. restartovat zdola, mluvit s lidmi v okresech a krajích a připravovat se na komunální a senátní volby. Jsem zastáncem toho, že ten další sjezd by už neměl volit předsedu ČSSD, ten by měl být volen všemi členy.

S jakým postojem k vládě jdete na sjezd vy? Chcete jít do opozice, nebo pomoci Babišovi s vládou?

Pokud máme někomu pomoci, tak by to měla být ČR k získání stabilní proevropské vlády. Nějaké podmínky k vládě jsem dal na stůl (ANO by mj. nesmělo kontrolovat vnitro, finance a spravedlnost – pozn. red.), jsou známé, Andrej Babiš řekl, že jsou k smíchu a že jsou nepřijatelné. Někteří další kandidáti do vedení ČSSD říkají, že je potřeba jít s Babišem jako s premiérem do vlády, to já si nemyslím. Na sjezdu buď zvítězí varianta A, tedy přímá účast ve vládě s Andrejem Babišem, varianta B, účast ve vládě bez Babiše a jakéhokoliv obviněného politika, nebo varianta C, tedy čistá opozice, nebo podpora menšinové vlády za předem daných podmínek.

Jako nejzazší ústupovou variantu vidím pomoci vytvořit funkční vládu. Musí to být vláda proevropská, která nás udrží v EU. Nesmíme se v Evropě hrbit a kývat na každý nesmysl, jako jsou kvóty. Na druhou stranu si musíme na rovinu říci, že odchod z EU není v zájmu českých obyvatel.

Proč by neměl sedět předseda strany ve vládě, pokud ji vyjedná?

Nesmí tam sedět. Strana je v takovém stavu, že ten předseda musí řešit soc. dem. To lze možná zvládnout s poslaneckým mandátem, ale ne ministerským. Být ministrem není práce na jeden úvazek, ale spíš na jeden a půl až dva. Já to čtyři roky zažil. ČSSD potřebuje detailní debatu, předseda by měl objet všechny regiony a se všemi mluvit. To je neslučitelné, aby zároveň dělal ministra.

No a neříkáte to proto, že vám Babiš stejně vzkázal, že vás si do vlády určitě nevezme?

To mě vůbec nenapadlo. Ale vzhledem k tomu, že říkám, že by Andrej Babiš neměl být premiérem, tak se v tom vzácně shodneme.

Neustoupil byste z těch podmínek směrem k Babišově vládě, pokud by hrozily předčasné volby?

Premiér je chce, pokud nezíská důvěru pro svou vládu do května. Andrej Babiš může říkat, co že chce, ale stále ještě platí Ústava ČR. Na vyvolání předčasných voleb nemá ve Sněmovně hlasy. To je pouze strašení partnerů před druhým kolem vyjednávání. Ještě bude mít i třetí pokus, protože předsedou Sněmovny je člen hnutí ANO (Radek Vondráček).

Co se týče ustoupení z podmínek...

Já jsem napsal dopis všem členům soc. dem. a stovky dopisů přišly zpátky. Když jsem si je prostudoval, tak ty podmínky vládě vycházejí i z toho, co si lidé myslí a co chtějí. Myslím, že bychom měli velmi bedlivě naslouchat hlasům zdola. Kdo si myslí, že uspějeme ve vládě s Andrejem Babišem, když tam budeme mít tři nebo čtyři ministry, když jsme nebyli - schopni uspět ve vládě s vlastním premiérem a většinou, ten je naivní. To je utopie. Z podmínek může slevit nebo je naopak potvrdit jedině sjezd.

Pokud by byly předčasné volby, ustála by to ČSSD?

Žádné nebudou. V ruce to má prezident republiky. Vedle předčasných voleb tu přece existuje možnost úřednické vlády, vlády odborníků. Kde je jistota, že pokud se nevyčerpají tři pokusy, že prezident neřekne dost, jmenuji úřednickou vládu? I to je Damoklův meč nad politiky.

A je to v pořádku, že má Babiš od prezidenta nyní tolik času na získání důvěry?

Musí sehnat 101 hlasů. Já bych mu v tom nepomáhal a neusnadňoval mu to. Je to naše politická konkurence, která na konci kampaně lhala. Vezměte si vylhanou kauzu lithium, kde nás obvinil ze všeho možného. A část soc. dem. na to chce nyní zapomenout a rychle se obejmout s Andrejem Babišem. Vůbec si neuvědomují, že to, co se stalo s kauzou lithium, by se stalo dvacetkrát či třicetkrát za další čtyři roky. Proč by měli lidé volit ČSSD, když splyneme s ANO?

Favoritem volby předsedy je Jan Hamáček. Co budete dělat, pokud vy neuspějete?

Nebudete si vzájemně s Hamáčkem podrážet nohy? Jako loajální straník budu spolupracovat s vedením. Nemám ambici stranu štěpit, ani odvádět lidi, ani se stavět na zadní. Jsem si vědom, že bez značky ČSSD my sami tak velkou hodnotu nemáme. S výjimkou Miloše Zemana, kterému se restart povedl s odstupem deseti let, neznám jediného soc. demokrata, který by odešel z ČSSD a výrazně na politickém poli uspěl. Má-li člověk být úspěšný v politice, musí být součástí politické rodiny. A v ní je třeba ctít většinový názor. Nemám ambici být ve vedení s Janem Hamáčkem. Jestli bude předsedou, nechť si nechá navolit tým, který mu bude pomáhat. Já vylučuju kandidaturu na místopředsedu.

Proč?

Byl jsem místopředsedou ČSSD, potom jsem byl prvním místopředsedou, teď je logické, že se pokusím buď o post předsedy, nebo odejdu z vedení. Opravdu jsem měl ambici krýt záda Bohuslavu Sobotkovi, teď se to moc nenosí, ale ta jeho vláda opravdu úspěšná byla. Podívejte se na prostá čísla, na růst ekonomiky, růst mezd, platů, důchodů, bezpečnost.

Mělo by o případné účasti ČSSD ve vládě rozhodnout referendum, jak řekl Hamáček?

Nemám s tím žádný problém.

Sjezd nestihne změnit stanovy. Připadá mi, že tedy jen vyměníte funkcionáře a pojedete dál ve starých kolejích.

Politika je o lídrech. Současná politika je o tom, že do čela úspěšných stran se dostanou úspěšní lídři, kteří strhnou pozornost na sebe. Ať je to Babiš, Okamura, Zeman, Trump. Oni sice rozdělují společnost, ale jsou schopni při debatě strhnout pozornost veřejnosti na svou stranu. Pokud se nám podaří zvolit silného lídra, tak ta změna k lepšímu tam bude. Stanovy jsou naše bolest, my se pořád zabýváme sami sebou, ale veřejnost to vůbec nezajímá. Na sjezdu si hlavně musíme říci, jaký máme program, za jakých podmínek případně do vlády vstoupíme. Pořád slyším, jestli Babiš vadí nebo nevadí, ale co bude program vlády? Jenom to, že budeme ve vládě a v médiích, to je trochu málo. Volič očekává, že budeme hájit jeho zájmy.

Do vlády s Babišem chce Jiří Zimola. Co říkáte na jeho kandidaturu na předsedu?

Nechci hodnotit své protikandidáty. Snad jediná douška, mrzelo mě, že loni na sjezdu jižní Čechy jediné řekly, že nechtějí za předsedu Bohuslava Sobotku, ale neřekly, koho chtějí. Kdyby už tehdy nominovaly Jiřího Zimolu, tak jsme možná mohli být úplně jinde.

Co říkáte na návrh, aby sjezd sociální demokracie byl permanentní?

To by byla jen další nestabilita soc. dem., protože by mohl kdykoliv de facto odvolat vedení. My potřebujeme zvolit vedení, dát mu zadání a mantinely k jednání.