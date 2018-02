„Shodli jsme se na tom, že by mělo být referendum závazné. To je velký posun,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura. Podle něj by chtěli zákon ve Sněmovně vyřešit do léta, tedy před senátními volbami, kde to bude také tématem.

Stále ale zůstává řada sporných bodů. Například otázka, zda se má hlasovat o členství v mezinárodních organizacích. Např. SPD a komunisté by chtěli referendum o vystoupení z EU. S tím ale nesouhlasí vládní ANO. Podle poslankyně Heleny Válkové (ANO) je možné, že zamítavý postoj mohou v diskusi v ANO změnit. „Zatím je to ale vyloučené,“ řekla.

Okamura věří, že v této věci najdou kompromis. „Palčivost této otázky lze řešit vyšším kvorem, aby se to legitimizovalo,“ podotkl. Kvorum je nutný počet účastnících se voličů k tomu, aby bylo referendum platné. Podle Okamury se nejčastěji mluvilo o čísle 35 procent všech voličů. SPD přitom navrhovala, aby bylo kvorum nula.

Vyjednavači se také neshodli, kolik podpisů by stačilo k vypsání referenda. SPD navrhla sto tisíc podpisů. Podle Okamury jsou ale svolní ke kompromisu. „Nejčastěji se na jednání mluvilo o čísle mezi pěti a sedmi sty tisíci voličů,“ uvedl Okamura.

Šéf ANO Andrej Babiš před nedávnem mluvil o deseti procentech voličů, což odpovídá zhruba 800 tisícům podpisů. Sobotkova vláda, v níž bylo i ANO, navrhovala 250 tisíc.

Piráti by hlasovali o zákazu kouření

Zajímavé bylo, že tiskové konference po jednání se zúčastnil kromě Válkové a Okamury jen šéf KSČM Vojtěch Filip. Poslanec pirátů Mikuláš Ferjenčík nechtěl na společnou tiskovku přijít a před novináře předstoupil až po odchodu zástupců tří stran. Svou neúčast na tiskovce zdůvodnil narážkou na Okamuru, že důvody jsou všem určitě jasné.

Piráti by chtěli dva typy referend. Pro domácí otázky, jako je např. regulace kouření v restauracích, by podle Ferjenčíka stačilo méně podpisů k vypsání plebiscitu a také by bylo nižší kvorum.

Druhý typ referenda s přísnějšími pravidly by byl pro otázky, které se týkají mezinárodních závazků. „To by muselo odsouhlasit např. 60 procent hlasujících, jako je tomu ve Sněmovně,“ řekl Ferjenčík. Dodal, že by bylo lepší referendum o mezinárodních otázkách uzákonit až výhledově. „Aby měli lidé čas se s referendem seznámit a naučili se s ním zacházet,“ podotkl.

Piráti jsou proti vystoupení z EU. „Ale když jsme do Unie vstoupili referendem, tak mi přijde nelogické tuto možnost vyloučit,“ dodal.

Podobně mluvil i šéf komunistů Filip. „Nám jde o to, aby ústavní zákon o obecném referendu tuto otázku EU nevylučoval,“ uvedl. Podle něj by se naopak nesmělo hlasovat o lidských právech, daních a soudnictví.

Okamura připomněl, že se soc. demokraty, kteří jsou také pro referendum, ale schůzky se kvůli blížícímu se sjezdu nezúčastnili, mají 152 hlasů. Pro prosazení ústavního zákona je třeba 120 hlasů.