Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) proto dopracovalo návrh nového zákona o realitním zprostředkování. Ten připravila už minulá vláda, ale Sněmovna zákon nestihla projednat.

Do meziresortního připomínkového řízení chce MMR návrh předložit do konce února. Předtím se chce Dostálová ještě sejít s Asociací realitních kanceláří. V ideálním případě by mohl zákon vstoupit v účinnost na začátku roku 2019.

„Hlavním cílem nového zákona je především ochrana klientů. Kvůli chybějícím pravidlům pro realitní činnost a chybování realitních zprostředkovatelů, kteří mají mnohdy nízkou odbornost, se počty poškozených zvyšují,“ uvedla včera na tiskové konferenci Dostálová.

Vázaná živnost



Důležitou změnou v návrhu je u realitních zprostředkovatelů změna živnosti z volné na živnost vázanou s požadavky na odbornou kvalifikaci. Makléř bude muset mít vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie, financí, marketingu a obchodu nebo stavebnictví. Další možností je vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe. Stejnou váhu bude mít střední vzdělání s výučním listem a pět let praxe.

Pokud zprostředkovatelé tyto podmínky nesplňují, musí projít profesní kvalifikací a složit odbornou zkoušku. Jinak jim bude hrozit peněžitá sankce.

Zprostředkovatelé v Česku a v zahraničí Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v ČR ke konci loňského roku 14 602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Po přepočtu na počet obyvatel patří v tomto ohledu Česká republika k absolutní špičce v Evropě. Na jednoho makléře připadá asi 720 obyvatel. Neoficiální odhady počítají dokonce až s 25 000 realitních zprostředkovatelů. V sousedním Německu, které je v tomto žebříčku na posledním místě, je počet obyvatel na makléře desetkrát vyšší. V Česku se přes realitní kanceláře prodá asi polovina nemovitostí. V západní Evropě je to většinou přes 70 procent. V Belgii je prodej bez realitního zprostředkovatele dokonce zakázaný. Realitního zprostředkovatele může dnes v Česku dělat každý držitel živnostenského oprávnění pro volnou živnost.

„Řada nepoctivců podniká na úkor opravdu profesionálních realitních zprostředkovatelů. Jde o zvýšení důvěryhodnosti realitního podnikání u nás. Občané dnes nevěří realitním zprostředkovatelům a často s nimi mají negativní zkušenosti.“ řekla Dostálová.

Návrh zákona například počítá s povinností realitního zprostředkovatele uvádět v inzerci, ale i ve smlouvě o realitním zprostředkování všechny informace srozumitelně a způsobem, který nevzbuzuje pochybnost. Jako povinná příloha smlouvy, která bude muset mít písemnou formu, je také navrhován výpis z katastru nemovitostí, ze kterého budou mimo jiné zřejmé případné závady a omezení. Jde například o věcná břemena.

Způsobilost půjde ověřit

Dále se počítá se vznikem veřejně přístupného seznamu realitních zprostředkovatelů na stránkách MMR, kde si budou moci zákazníci ověřit, kdo má pro tuto práci odbornou způsobilost. Zákon dále zavádí povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu.

„V návrhu je explicitně vyjmenováno, co nemůže dělat realitní makléř. Například nemůže poskytovat finanční služby nebo právní servis. Dále je tam demonstrativně nastíněno, co by měl makléř klientovi nabídnout. Základem je maximální informovanost klienta,“ doplnila ministryně.