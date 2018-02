První posudek ve sporu o tehdy roční a čtyřletou dívenku Okresní soud v Liberci zadal v roce 2015. Znalkyně ale moc světla do sporu nepřinesla. Podle jejího závěru totiž byla střídavá péče nereálná - péče otce prakticky nemožná a péče matky by nebyla ideální.

Přestože soud posudek označil za rozporuplný, rodiče za něj museli zaplatit 14,5 tisíce korun. Odvolací krajský soud pak nařídil revizní znalecký posudek, kterého se ujali odborníci z Filozofické fakulty Karlovy univerzity.

Soudy nemohou přijímat nekriticky závěry obsažené v posudcích znalců, aniž by tyto důkazy hodnotily jak jednotlivě, tak v souvislosti s ostatními důkazy. předsedkyně odvolacího senátu Jarmila Potužáková

Fakulta nejprve požádala o prodloužení lhůty k vypracování svých závěrů a pak předložila posudek, jenž ale senát odmítl akceptovat, neboť podle něj neměl odpovídající parametry. Fakultu proto vyzval k doplnění závěrů, čímž se čekání protáhlo o dalších pět týdnů.

Takový posudek nebyl použitelný

Ani s doplňkem ale soud nebyl spokojen, vyzval znalce k dalšímu upřesnění a upozornil, že posudek je v této pozici nepoužitelný. Jenže fakulta další doplňování posudku odmítla. Po dalších několika týdnech pak soud rozhodl, že když znalci nereagovali dostatečně na jeho připomínky, jejich posudek nebude proplacen.

„Soudy nemohou přijímat nekriticky závěry obsažené v posudcích znalců, aniž by tyto důkazy hodnotily jak jednotlivě, tak v souvislosti s ostatními důkazy. Znalecký ústav posudek nedoplnil tak, aby byl soudem přezkoumatelný. Proto soud nemohl znaleckým ústavem vyúčtovanou odměnu přiznat,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Jarmila Potužáková.

Matka ještě navrhla vypracování dalšího znaleckého posudku, ovšem to už soud zamítl s tím, že spor nelze dále protahovat. Krajský soud se opřel o to, že podle původního znaleckého posudku vlastně ani jeden z rodičů nebyl přímo vyloučen z péče o děti, a děvčata po téměř dvou letech od rozhodnutí o zadání prvního znaleckého posudku svěřil do střídavé péče, čímž změnil rozsudek prvostupňového soudu, jenž oba sourozence roztrhl tak, že staršího svěřil otci a mladšího ponechal u matky.

Soudy od narození

S justicí se dívenky potýkají od narození mladší z nich. Těsně před jejím příchodem na svět totiž otec matce oznámil, že si musí odpočinout, a bez rodiny odletěl na vánoční dovolenou na Kanárské ostrovy. To byla pro matku poslední kapka a soužití ukončila. Překvapený otec po návratu z dovolené situaci začal řešit se sociálkou i přes prosbu matky, aby tyto záležitosti vypořádali až po porodu.

Hned po návratu z porodnice tak na ženu a starší dceru čekalo soudní rozhodnutí, podle něhož měla být 3,5letá dívka na tři dny v týdnu u otce. Soud navíc rozhodl tak, že dívka měnila bydliště po dvou dnech. Krátce poté otec zažádal i o styk s čerstvě narozenou dcerou a soud mu ve třech týdnech věku dívenky vyhověl. Od té doby rytmus života dívkám nepřetržitě určují soudy.

Komplikovaný případ ještě není definitivně u konce, sporem se bude zabývat ještě Ústavní soud.