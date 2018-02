Začaly prázdniny, Krkonoše už jsou plné

Invaze prázdninových turistů začala do Krkonoš, Orlických a Jizerských hor i do dalších míst – začínají jarní prázdniny. Záchranáři proto apelují na rodiče i na pedagogy, aby dbali na bezpečí školáků. Hlavně by měli dohlédnout, aby děti nejezdily mimo určené tratě a měly na sobě všechny důležité bezpečnostní prvky. Zvláště obezřetní by měli být na ty, které budou na lyžích poprvé.