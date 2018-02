Podle Babiše není důležité, zda má jeho vláda důvěru Sněmovny, důležitější je pro něj důvěra voličů. Přesto odmítl, že by chtěl vládnout bez důvěry jen za podpory prezidenta tak, jak fungoval kabinet Jiřího Rusnoka. Ten vládl po demisi vlády Petra Nečase (ODS) od července 2013 do ledna 2014. „Snad stihneme podporu kabinetu vyjednat do konce února a potom bychom požádali o důvěru,” řekl Právu Babiš.

Pokud ovšem důvěru nezíská, jsou podle něj na stole předčasné volby. „Topolánek vládl v demisi tři měsíce, podle takových propočtů by to tedy bylo někdy do května. Ale když se nedomluvíme, tak možná jediným řešením budou předčasné volby, ” sdělil premiér v demisi.

Sám byl dosud proti takovému řešení, ale podle něj „na druhé straně není žádná rozumná odezva”, ostatní strany prý mají jen program Antibabiš. Pokud by k takovému řešení mělo dojít, viděl by premiér jako vhodný termín například souběh s podzimními komunálními a senátními volbami.

Babiš podle svých slov věří prezidentovi Miloši Zemanovi, že ho jmenuje premiérem i podruhé. Odmítl názory, že by mu prezident mohl mluvit do složení nového kabinetu. „Do vlády mi nemluvil předtím, tak proč by to dělal teď? To jsou jen takové spekulace,” řekl Babiš.