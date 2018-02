Rozdílná kvalita potravin má být nekalou obchodní praktikou, Jourová chce hromadné žaloby

Dvojí kvalita potravin, tedy to, když má jeden výrobek v různých zemích různé složení, by měla být v zemích EU zařazena mezi nelegální obchodní praktiky. V pátek to uvedla eurokomisařka Věra Jourová, která to v dubnu navrhne Evropské komisi. Spotřebitelé by podle ní měli mít možnost podávat proti výrobcům v takovém případě hromadné žaloby.