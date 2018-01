Co říkáte na těsný výsledek voleb? Společnost je evidentně rozdělená.

Společnost je rozdělená, byla by ale stejně rozdělená, i kdyby vyhrál těsně pan profesor Drahoš. To není jenom tím, že by nějací politici ji uměle rozdělovali. Trochu tomu asi přispívají. Je tady něco sociologicky zajímavějšího, společnost je přirozeně rozdělená. Proto zřejmě nebyla moudrá sázka na člověka, jehož programem byl jen klid, smíření a sjednocení. Je zjevné, že vlastně taková objednávka není. Tady je objednávka na silného lídra.

Všichni prezidenti čeští byli velmi silné osobnosti – pan Havel, pan Klaus i pan Zeman. Stálo to asi za pokus, ale zřejmě si to čeští voliči nepřejí. Přejí si osobnosti, které za něčím stojí a proti něčemu vystupují, jsou razantní a umějí mluvit přesně, odvážně k věci.

Vy, Jiří Drahoš, Marek Hilšer i Pavel Fischer chcete v politice pokračovat. Zvážíte třeba nějaký společný projekt?

To je strašně brzy mluvit deset minut po tom, co byly vyhlášeny výsledky voleb. Já v politice jsem už od listopadové revoluce, kdy jsem byl aktérem, potom jsem hojně komentoval politické události jako publicista. Já jsem vlastně politický prostor neopustil. O konkrétním projektu nevím. Já jsem dostal tři nabídky na kandidaturu na senátora, ty jsem odmítl. Jediné, co opravdu vím, je, že ten, kdo nejvíc zaplatil za mou kampaň, je má šestiletá dcera, které jsem se rok nemohl věnovat. Je to velký dluh a musím jí to splatit.

Vy jste řekl, že Miloš Zeman je nyní i váš prezident. Měla by se podle vás tedy celá společnost sjednotit za stávající hlavou státu?

Společnost rozhodla v demokratických volbách, Miloš Zeman byl legálně a legitimně zvolen prezidentem, tak to musíme uznat. Až příště zvítězí náš kandidát, tak my také budeme chtít, aby ti, kteří ho nevolili, ho za prezidenta uznávali. Když se na tomto nedohodneme, tak nejsme demokrati.

Co očekáváte od dalších pěti let mandátu Miloše Zemana?

Nedokážu to odhadnout. Je škoda, že nebyl vygenerován silný aktér v politickém prostoru. Pan premiér Babiš, mimořádně potentní politická osobnost, by potřeboval protihráče pro dobro demokracie. Tím nechci nic naznačovat. Možná bychom takového člověka potřebovali víc, než kdy jindy. Ale pořád je tu Senát a Ústavní soud. Snad to dobře dopadne.