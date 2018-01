„Dovolte, abych nejprve poděkoval všem občanům ČR, kteří přišli k volbám. Bylo to důležité. Dále bych rád pogratuloval vítězi Miloš Zemanovi, přeji mu do dalších let hodně sil a zdraví. Nezvítězili jsme, ale neprohráli jsme,“ řekl a sklidil bouřlivý potlesk.

Výsledek 2. prezidentského kola

Výsledek 2. prezidentského kola v krajích

Zmínil „vlnu energie”, která se podle něj v souvislosti s volbami zvedla. „Tentokrát to nevyšlo, ale co není, bude,” poznamenal.

Na sečtení hlasů po prvním kole Drahošův tým čekal v pražské La Fabrice. Příznivci a novináři ji zcela zaplnili, na druhé kolo si proto Drahoš pronajal větší Kongresové centrum.

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš s manželkou

Novináři se v Kongresovém centru začali scházet už po poledni, před uzavřením volebních místností v něm bylo několik set lidí.

Drahoše přišli podpořit třeba astronom Jiří Grygar, člen skupiny handicapovaných hudebníků The Tap Tap Ladislav Angelovič, který je poradcem Drahoše v problematice tělesně postižených, nebo bývalá sociálně demokratická ministryně a místopředsedkyně Sněmovny Petra Buzková.

„Pana profesora podporuju od začátku. Pan profesor je vzdělaný, moudrý a velmi slušný člověk. Myslím si, že by si Česká republika takového prezidenta zasloužila,“ řekla novinářům po příchodu.

Přišel i herec Bolek Polívka. Drahošovy šance v průběhu sčítání, kdy byly hlasy prakticky celou dobu na straně Miloše Zemana, příliš komentovat nechtěl. „Nejsem žádným prognostikem, víte,“ řekl v narážce na Zemanovu někdejší profesi. „Snažím se to vidět s nadějí,“ dodal v rozhovoru pro Novinky.

