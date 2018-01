15:02 - Zeman, obestoupen ze všech stran ochrankou, žertoval, zda na něj opět nevyskočí nahá žena.

15:00 - Před 15. hodinou dorazil do volební místnosti prezident Miloše Zeman s chotí.

14:55 - Asi čtyři desítky lidí čekaly před českým velvyslanectvím v Bruselu na to, až se otevře volební místnost. Na voličském seznamu je zde 819 lidí, mnoho dalších ale pravděpodobně dorazí hlasovat s voličským průkazem.

„Frontu na volby stojím dneska úplně poprvé v životě," řekla mladá žena, která si nepřála uvést své jméno.

Richard Gadas žije v Bruselu skoro třináct let a na českém velvyslanectví ve čtvrti Ixelles absolvoval už několikery volby. „Myslím, že tyhle volby jsou jiné v tom, že jejich výsledek bude velmi symbolický,” poznamenal.

14:50 - Šéf SPD Tomio Okamura i ve druhém kole voleb volil Zemana. V případě vítězství Drahoše je připraven s ním jednat, pokud bude ochota i z druhé strany.

14:49 -Velký zájem o volby je i mezi lyžaři a turisty v Peci pod Sněžkou.

Lidé čekají před Městským úřadem v Peci pod Sněžkou

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

14:39 - Bývalý prezident Václav Klaus vyzval lidi, aby šli k volbám. Volil Zemana, který pro něj znamená jistotu. Drahoše považuje za riskantní volbu, uvedl.

14:27 - Předseda ODS Petr Fiala odevzdal svůj hlas do druhého kola prezidentských voleb v Masarykově základní škole a Mateřské škole Brno v Zemědělské ulici mezi prvními.

Předseda ODS Petr Fiala odevzdal svůj hlas v Brně.

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Fiala volil ve 2. kole Drahoše. Volil prý podle cíle ODS, kterým je konec Zemana na Hradě.

14:15 - Drahoš by jako prezident nejmenoval šéfa ANO Andreje Babiše do funkce premiéra, ani kdyby mu ho v případném třetím pokusu o složení vlády navrhl šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Drahoš to v pátek řekl krátce před otevřením volebních místností v rozhovoru pro Český rozhlas. Protikandidát a současný prezident Miloš Zeman pozvání do diskuse nepřijal.

Drahoš by nepřijal jakýkoliv návrh na jmenování premiéra. „Jakýkoliv určitě ne, to není povinnost prezidenta... Pokud by (Vondráček) navrhl pana Babiše, nejmenoval bych premiéra, který je trestně stíhán,” řekl Drahoš.

Začalo druhé kolo prezidentských voleb.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

14:04 - Ze sněmovních stran Zemana podpořilo ANO, stejně jako SPD a KSČM. Za Drahoše se postavily ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN a většinově také Piráti.

14:00 - Druhé kolo voleb začalo.

Voliči nedostali lístky pro druhé kolo do schránek tak jako před prvním kolem. Žluté lístky obdrží až od komise ve volební místnosti spolu s šedou obálkou s otiskem úředního razítka.

Jiří Drahoš a Miloš Zeman

FOTO: koláž Novinky.cz s Právo

Pro druhé kolo musely být vytištěny lístky všech kandidátů z prvního kola pro případ, že by se některý z finalistů nominace vzdal. To se ale do včerejší 14. hodiny nestalo. Hlasovací lístky sedmi nepostupujících kandidátů by podle doporučení vnitra měly být zřetelně odděleny.

ANKETA: V druhém kole prezidentských voleb se utkají Jiří Drahoš a Miloš Zeman. Komu dáte svůj hlas? Zveřejnil(a) Novinky.cz dne 13. leden 2018

V místě, kde bude volit Miloš Zeman, bude ochranka kontrolovat novinářské průkazy reportérů, aby nedošlo k podobnému incidentu jako v prvním kole, kdy přímo ve volební místnosti skočila před hlavu státu polonahá ukrajinská aktivistka hnutí Femen Anželina Diašová. [celá zpráva] Policie zvláštní bezpečnostní opatření neplánuje. Nastavena budou standardní bezpečnostní opatření, řekl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Video

Žena se vrhla na prezidenta Zemana. (Zdroj: ČTK)

Podle Bocána prezidentova ochranka situaci zvládla a není důvod, aby se opatření měnila. Zdůraznil, že volební místnosti jsou veřejná místa a o případném vstupu novinářů rozhoduje předseda volební komise, nikoliv policie.

Dodal, že policisté neplánují plošné kontroly novinářů, kteří se přijdou podívat, jak bude Zeman volit. „V odůvodněných případech však nelze kontrolu jednotlivce v rámci bezpečnostního opatření předem vyloučit nikdy,“ dodal Bocán.

Volby začaly už včera například na zastupitelských úřadech ČR v Brazílii a v USA. V prvním kole se do zvláštních voličských seznamů v cizině zapsalo 17 tisíc lidí, nakonec volilo 12 470 z nich.