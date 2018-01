Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) po jednání uvedl, že se samotným záměrem přímé volby starostů vláda souhlasí. Předloha k přímé volbě je nicméně podle vlády nepropracovaná a ministerstvo vnitra proto připraví vlastní návrh, který by přímou volbu rozpracoval.

„Velice nás ale zklamalo provedení, neřeší důsledky, které jsou s tím spojené,” uvedl Pelikán. Jako příklad jmenoval vztah například hejtmana k ostatním institucím.

Přímá volba starostů a hejtmanů je jednou z priorit hnutí SPD. Babiš s hnutím nyní vyjednává podmínky tolerance vlády, kterou bude zřejmě skládat poté, co podá ve středu demisi kabinetu a prezident ho pověří jednáním o novém.

Změny EET vláda nepodpořila



Návrh na zúžení EET předložili poslanci ODS, SPD, TOP 09, Piráti a STAN. Vadí jim, že EET dopadá zejména na nejmenší podnikatele. Podle návrhu poslanců by proto evidenci tržeb podléhali pouze registrovaní plátci DPH, tedy takoví, jejichž obrat za předcházejících 12 měsíců přesáhl jeden milión korun, případně se k dani registrovali dobrovolně.

Vláda nicméně podle vicepremiéra Richarda Brabce (ANO) hodlá v únoru předložit vlastní návrh na změny systému EET.

Nejvyšší prověrka není nutná

Kabinet se neztotožnil ani s novelou poslanců STAN, podle níž by hradní kancléř potřeboval prověrku na nejvyšší stupeň přísně tajné. Návrh označila za nesystémový.

Návrh STAN předpokládá, že pokud by prezidentův kancléř prověrku nejvyššího stupně do roka nezískal, funkci by ztratil a nesměl by ji znovu získat. Předloha zjevně reaguje na případ nynějšího kancléře Vratislava Mynáře, který takovou prověrku nemá, a vzdor Zemanovým dřívějším slovům zůstává ve funkci.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček dal novelu už dříve do souvislosti s kampaní před nynější volbou hlavy státu.

Ministr spravedlnosti Pelikán po jednání vlády novinářům řekl, že návrh by se měl vztahovat i na další úředníky v podobném postavení, což by vedlo k netransparentnosti vzhledem k tomu, že prověrky jsou tajné. Odmítnutí žadatelé by neměli nárok soudit se. Navíc podle vládních legislativců není nezbytné, aby měl hradní kancléř osvědčení pro nejvyšší stupeň utajení.

„Kancelář prezidenta republiky pracuje pouze s informacemi podléhajícími stupni utajení Vyhrazené nebo Důvěrné,” stojí v podkladech.

Peníze na boj s migrací



Menšinový kabinet bez důvěry ve středu na podnět ministra vnitra Lubomíra Metnara jednal také o zaslání peněz do fondu Evropské unie pro Afriku. Z fondu se platí projekty, které mají zabránit migrační krizi a pomáhat při ní. Vláda do fondu pošle zhruba 225 miliónů korun. [celá zpráva]