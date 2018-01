Noví majitelé mohou dům bez jejich souhlasu pronajmout, udělat z něj kanceláře nebo ho zcela přestavět. Obranou proti takovému vývoji nemusí být ani věcné břemeno, pokud přesně nedefinuje, jak noví majitelé můžou, respektive nemůžou s darovanou nemovitostí nakládat.

Krizové linky pro seniory ročně zaznamenají obrovské množství hovorů, ve kterých se důchodci operátorům svěřují s rodinnými spory o majetek.

Obyčejné věcné břemeno nepomůže

„Domluví se s dětmi, že jim dům darují, a předpokládají, že se za to o ně ve stáří postarají. Vůbec jim ale nedochází, že tím absolutně změní silové pole v rodině. To, kdo má větší rozhodovací možnosti. Prostě jim nedojde, do jaké pozice se tím dostanou,“ vysvětlila vedoucí linky seniorů centra Elpida Kateřina Bohatá.

Podle Heleny Kubů z neziskové organizace Remedium senioři často litují, že takový krok vůbec učinili. „Darují dům mladé rodině, která chce nemovitost úplně přestavět. Ale rodiče jim říkají: ‚To si přestavte, až my umřeme, teď nás v tom takto nechte,‘ ale oni si s tím můžou dělat, co chtějí. Potom je to mrzí, že dětem dům za života ještě dali, a nikomu to nedoporučují,“ potvrdila.

Před darováním si podle Bohaté senioři v mnoha případech nechají zpracovat takzvané věcné břemeno, přičemž si naivně myslí, že je to před rekonstrukcemi a pronajímáním jejich majetku ochrání.

„Volají a naříkají: ‚Ale oni si tam teď postavili nový plot a já jsem ho tam nechtěl, oni mi zbourali garáž, a to jsem nechtěl‘ a my jim musíme vysvětlit, že v momentě, kdy mají na nemovitosti pouze jednoduché věcné břemeno, téměř o všem rozhoduje nový majitel,“ přiblížila Bohatá.

Podle advokátů se v případě věcného břemene nejedná o krok vedle pouze tehdy, když je tento právní nástroj dostatečně upraven a rozšířen. „Většinou se to ale specifikuje velmi lakonicky. Že se jedná o právo užívat nemovitost. To nezabrání novému majiteli například rekonstruovat, pokud tím nezasáhne do užívacího práva původního vlastníka,“ ilustroval obvyklé využití věcného břemene právník z internetové poradny Dostupný advokát Ondřej Preuss.

Soudit se s vlastním dítětem je opravdu náročné, už jim nezbývají síly Kateřina Bohatá, linka seniorů

Pokud je tak věcné břemeno omezeno například pouze na pokoj, bytovou jednotku či vejminek, který senior užívá, se zbytkem domu si může rodina dělat, co chce. „Jestli tam budou bydlet cizí lidé, nebo nemovitost přestaví na kanceláře, nikdo tomu nezabrání,“ podotkl Preuss.

Aby původní majitelé zabránili něčemu podobnému, je prý nutné břemeno rozšířit. „Je třeba specifikovat, že vlastník smí či nesmí disponovat s celou nemovitostí po dobu života seniora. Dalo by se tam zanést, že se strany zavážou k nečinnosti,“ poradil advokát.

Daru se domůžou zpět až u soudu

Sociální pracovníci se ovšem setkávají s mnoha případy, kdy senioři ještě za života darují svůj majetek dětem zcela bez podmínek. „Pak se někdy stane, že člověk, který dům dostal, začne na seniora kašlat a zanevře na něho. Někdy ho chce dokonce z domu vystrnadit,“ nastínila Bohatá.

S podobným typem jednání má zkušenosti Monika z Břeclavska. Když její babička odkázala ještě za života rodinný dům svým dvěma dcerám, tak dcera, která na jednom patře domu se svou rodinou bydlela, přestala s matkou jakkoli komunikovat. „Dosáhla, čeho chtěla, a už se jenom snažila babičku za každou cenu vyštvat. S manželem ji nepouštěli na dvůr, vypojovali jí elektřinu, dělali kravál nebo ji pomlouvali před sousedy,“ popsala Právu rodinné boje žena. Spory skončily údajně až babiččinou smrtí.

Jedinou možností v podobných případech je podle Preusse odvolání daru, které se využívá v extrémních případech nevděčnosti obdarovaných. „Kdyby se obdarovaní snažili pomocí extrémních prostředků seniora dostat z domu, třeba by byli schválně hluční, překopávali mu vedení vody a tak dál, mohl by soud rozhodnout o navrácení daru původnímu majiteli,“ uvedl advokát.

Jako důkazy před soudem údajně slouží i policejní protokoly o domácím násilí, kterého se děti na svých rodičích někdy dopouštějí právě za tím účelem, aby seniory z domu vyštvaly. Podle Bohaté se ale senioři pouštějí do soudních sporů jen zřídka.

„Už jenom darovat dům někomu jinému je pro seniory obvykle dost těžké, udělají to mnohdy z posledních sil a na to, aby to zase změnili, jim už tuplem síly nezbývají. Soudit se s vlastním dítětem je opravdu náročné,“ uzavřela Bohatá.