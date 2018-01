Ježek své rozhodnutí zdůvodnil v dopise, který zaslal předsednictvu hnutí.

Europoslanec připomněl, že se ANO původně „profilovalo jako protikorupční, liberální, středo-pravicové a proevropské hnutí a prosazovalo mimo jiné transparentnost, efektivní spravování země, posílení právního státu a vlivu republiky v Evropské unii”.

Důvody rozchodu s hnutím ANO pic.twitter.com/IraYmEWC2f — Petr Ježek (@JezekCZ) 23. ledna 2018

Podle Ježka sice ANO výrazně uspělo, postoje hnutí se ale zároveň posunuly. „Je to jiné hnutí a hraje jinou roli než dřív. V důsledku toho se s názory vedení hnutí ANO na zásadní politické otázky rozcházím, počínaje představou o předpokladech pro funkci premiéra přes vztah k extremistům a komunistům až po Miloše Zemana jako prezidenta republiky. Člověk nemusí být bývalý diplomat ani hovořit se současnými českými diplomaty po Evropě, aby viděl, jak je naše země opět oslabována,” napsal.

Kritizoval pondělní rozhodnutí výboru ANO, který podpořil pro druhé kolo prezidentské volby Zemana. „V pohledu vedení hnutí se Miloš Zeman změnil po neuvěřitelně tragickém výkonu prezidentské funkce 'z pokračovatele Klausovy éry, kandidáta, který by si prezidentskou kandidaturou pouze léčil ego, jako prezident by dál rozděloval společnost, z Hradu by se za jeho prezidentství stalo opět mocenské centrum, v němž by měly hlavní slovo kontroverzní osoby spjaté se Zemanovou politickou kariérou' (rok 2013), na kandidáta hodného doporučení volit,” napsal Ježek.

Ježek na Twitteru již dříve sdílel odkaz ze stránek ANO zveřejněný v roce 2012 s titulkem Miloš Zeman byl a je ochráncem korupce. Autor článku Jan Urban označuje ještě první kandidaturu Zemana na prezidenta před pěti lety za nevkusný žert a připomíná aféry spojené s jeho dřívějším politickým působením.

Miloš Zeman byl a je ochráncem korupcehttps://t.co/B2g3b09o26 — Petr Ježek (@JezekCZ) 22. ledna 2018

Bezprostředně po prvním kole voleb se Ježek vymezil vůči Zemanovi. „Mezi dvěma koly voleb se Češi snaží získat sílu k sesazení svého populistického prezidenta a k návratu ke kurzu na Západ,” napsal tehdy.

Podobně kritický je k současnému prezidentovi i Telička, který na svých stránkách systematicky připomíná „nesplněné sliby, ale také urážky, fabulace a bezprecedentní fauly”, jichž se Zeman dopustil. Rozhodnutí ANO podpořit jej ve druhém kole volby je podle něj vlastním gólem.

Rozhodnuti ANO doporučit volit Zemana je, a říkám to nerad, gólem do vlastní brány, poprenim mnoheho, co zaznělo u zrodu hnuti,jakož i nezodpovednosti z hlediska budoucnosti zeme. Veškerá zdůvodnění jsou neopodstatnena a neobstojí. — Pavel Telička (@Telicka) 23. ledna 2018

„Rozhodnutí ANO doporučit volit Zemana je, a říkám to nerad, gólem do vlastní brány, popřením mnohého, co zaznělo u zrodu hnutí, jakož i nezodpovědností z hlediska budoucnosti země. Veškerá zdůvodnění jsou neopodstatněná a neobstojí,” uvedl Telička na Twitteru.

ANO chce Babiše premiérem a Zemana prezidentem



Hnutí ANO v pondělí večer vyzvalo své členy, voliče a příznivce, aby hlasovali pro Zemana. Vedení ANO považuje nynější hlavu státu za zkušeného politika a ztotožňuje se s jeho postoji. [celá zpráva]

Proti Zemanovi se už dříve kromě Teličky a Ježka vymezovaly i zbývající dvě europoslankyně ANO Dita Charanzová a Martina Dlabajová.

Také ostravský primátor Tomáš Macura už před prvním kolem voleb oznámil, že pro úřadující hlavu státu hlasovat nebude.