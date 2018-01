ÚS stížnost zamítl 16. ledna s tím, že je zčásti opožděná a zčásti neopodstatněná, přičemž nedošlo k porušení Nkulinových práv.

Američané Nikulina viní z útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox z let 2012-2013. Moskva už dříve uvedla, že udělá vše pro to, aby vydání Nikulina do USA zabránila. O jeho extradici požádalo Rusko ve stejný den jako Spojené státy, a to na základě zatykače kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun.

Přípustnost extradice do obou zemí už potvrdily české soudy, konečné slovo bude mít ministr spravedlnosti. Robert Pelikán (ANO) dostal před loňskými Vánocemi k dispozici Nikulinův spis a od té doby mu běží tříměsíční lhůta, v níž případně může věc předložit ještě Nejvyššímu soudu.

Ruský deník Izvestija v polovině ledna v článku s titulkem „Pomalá smrt” napsal, že Nikulin trpí v pražské pankrácké věznici prudkými bolestmi žaludku a ledvin, nedostává se mu náležité péče a fakticky je v úplné izolaci. To odmítlo ministerstvo spravedlnosti i vězeňská služba. [celá zpráva]