Místopředseda představenstva Agpi Jan Čech v pondělířekl, že o žalobě zatím neví. V areálu v Letech je nyní 3500 z původních 13 000 prasat, firma je postupně vozí na jatka. Zvířata odtamtud zmizí do konce února.

Akcionáři Agpi na valné hromadě loni v prosinci schválili převod areálu na stát. Peníze od státu, 450 miliónů Kč, by měla firma dostat do konce dubna. Areál stojí v místě koncentračního tábora pro Romy.

Žalobu podal Válek minulý týden. „Podali jsme ji ohledně neplatnosti usnesení přijatého na valné hromadě, kterým se schvaloval převod - podle našeho názoru - podstatné části závodu společnosti Agpi. Prioritou je to, že představenstvo dlouhodobě hospodaří se ztrátou, odmítá mému klientovi jakožto kvalifikovanému akcionáři poskytnout informace o transakcích mezi propojenými osobami ohledně toho, na čem je ztráta generována. My si myslíme, že je generována účelově,” řekl Válek.

Představenstvo dodneška nebylo schopné říct, jak chce s částkou (za prodej areálu) naložit Jan Válek, právník

Jan Čech o podané žalobě nevěděl. Nechtěl ji komentovat. „Má svá práva (Vrba), tak ať je uplatňuje. Čekali jsme to, vykřikoval to předem, a to ještě nevěděl, co bude na valné hromadě. Až to bude, budeme to řešit,” uvedl. Již dříve řekl, že jde o tlak a že Vrba chtěl po firmě před deseti lety, aby mu vyplácela na úkor ostatních akcionářů soukromou dividendu. Podle Čecha koupil Vrba akcie v exekuci.

Vrbův právník podal jednu žalobu i loni, napadl usnesení valné hromady z července, které schvalovalo převod provozu Lety. Válek řekl, že před pěti lety vyhrál Vrba spor, který skončil u Vrchního soudu, trval dva roky a napadal jiné rozhodnutí valné hromady ve prospěch spřátelených osob.

„Představenstvo dodneška nebylo schopné říct, jak chce s částkou (za prodej areálu) naložit. Myslíme si, že ty peníze budou pravděpodobně někde vytunelovány - tak, jak bylo dodneška zvykem - a nikdy nebudou použity pro chod společnosti a potažmo k nějakému užitku akcionářů. Představenstvo nejedná s péčí řádného hospodáře, neposkytuje transparentní informace, odmítá soudnímu znalci vydat podklady,” řekl Válek.

Debaty trvaly 20 let



Společnost Agpi měla v roce 2016 tržby 388,4 miliónu Kč, meziročně o pět miliónů vyšší. Zisk před zdaněním činil 7,4 miliónu, v roce 2015 skončila firma ve ztrátě 15,4 miliónu Kč. Vyplývá to z výroční zprávy.

Areál vepřína se stavěl za komunismu od roku 1972, bylo tam ve 13 halách asi 13 000 prasat, provoz firma utlumuje. Předá ho na konci března, zvířata postupně vozí na jatka masokombinátů v Písku, Plané nad Lužnicí a Příbrami. Čech v pondělí řekl, že v areálu o rozloze 7,1 hektaru je teď asi 3500 prasat. O vykoupení vepřína a vybudování důstojného pietního místa na území tábora se mluvilo přes 20 let. Kupujícím je Muzeum romské kultury.