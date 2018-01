Strana Zelených je podle Štěpánka stranou se třemi pilíři — první je enviromentální, druhý sociální, třetím pilířem je pak svoboda a demokracie. Zelení by měli svoji sílu obrátit navenek, ne být kakofonií stovek a tisíců hlasů, které si odporují. Strana nemá papouškovat průzkumy, ale jít za lidmi a zjistit, co je pálí, uvedl v kandidátské projevu Štěpánek, který je povoláním biolog a vysokoškolský pedagog.



Navrhl, aby Zelení měli stínovou vládu, stínové mluvčí, kteří by témata schvalovaná vládou veřejně komentovala. Podle něj mají vlastní autonomii. Předsedu strany by podle něj pro příště měly nominovat krajské konference.