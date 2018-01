Výhled se týká období od 22. ledna do 18. února. Podle meteorologů se po teplém začátku ledna teploty postupně dostávají na úroveň dlouhodobých průměrů.

„Ze čtyř předpovědních týdnů očekáváme jako nejteplejší první týden a jako nejchladnější druhý a čtvrtý týden,“ uvedli ve zveřejněné zprávě.

Z grafu na webu ČHMÚ vyplývá, že se by se na přelomu února denní průměry mohly pohybovat jen těsně nad nulou a spadnou také noční teploty.

Co se srážek týká, nejvíc by mělo nasněžit či napršet v prvním týdnu, naopak nejsušší by měl být třetí týden daného období.

„Zatímco na horách budou převažovat srážky sněhové, v nižších polohách se budou sněhové střídat s dešťovými, proto se dlouhodobější výskyt souvislé sněhové pokrývky neočekává,“ doplnili meteorologové.