„Zlatý oříšek učí děti překonávat nové překážky, podporuje jejich cílevědomost, aktivitu a nabízí dětem nové příležitosti,“ vysvětlil organizátor Jiří Kotmel.

Zrakově handicapovaná finalistka

Například čtrnáctiletá Marie Jansová z Roztok u Prahy je od narození zrakově postižená, přesto ale paradoxně od malička kreslí profily a karikatury. „Na jedno oko nevidím vůbec, a to druhé není nic moc, vidím na něj spíš tak, že se mi klepe svět. Paradoxně ale od mala kreslím,“ svěřila se Novinkám mladá slečna. Prý se jí dokonce sestra při kreslení směje, protože je na papír doslova „přilepená”.

Zrakově postižená Marie kreslí hlavně podle citu.

Každoročně také tvoří kalendář na určité téma a opakovaně získává řadu významných ocenění. „Dvakrát za sebou jsem vyhrála Zlín Film Festival, první rok jsem kreslila bajku a druhý Děti z Bullerbynu,“ pochlubila se Maruška.

Marie Jansová vydává každý rok kalendář s vlastními karikaturami.

Přeborníkem bez jedné nohy

Vít Špalek se od osmi let věnuje stolnímu tenisu, lyžuje, jezdí na kole, a to přesto, že se narodil s vývojovou vadou a má protézu na pravé noze. Jeho snem je vyhrát paralympiádu a být stejně dobrý jako děti bez handicapu.

Vít Špalek má protézu pravé nohy, přesto hraje stolní tenis.

Ve třinácti letech byl zařazen do reprezentace mužů handicapovaných stolních tenistů. „Trénuji tak šestkrát týdně,“ přiznává čtrnáctiletý mladík z Aše, který získal ocenění krajského přeborníka, Talent roku a zúčastnil se mistrovství republiky.

Budoucí bioložka

Barboře Reslové z Náchoda je sice teprve čtrnáct let, ale už teď ví, že jednou bude bioložkou. „Dostala jsem se do krajského kola biologické olympiády, kde jsem byla úspěšnou řešitelkou, a jsem v národním kole Mladého zahrádkáře a dostala jsem se do krajského kola soutěže v Poznávání přírodnin a do krajského kola Zlatý list,“ jmenuje své úspěchy budoucí bioložka, kterou zajímá i zoologie a ekologie.

Do celostátního kola se přihlásilo 184 dětí včetně dětských kolektivů, třicet nejtalentovanějších a nejšikovnějších dětí vybírala komise složená z předních českých odborníků a mistrů svého oboru a nominovala je na cenu Zlatý oříšek pro rok 2017. Z této třicítky byla vybrána nejlepší desítka. Každý z finalistů získal odměnu na rozvoj svých schopností v hodnotě deset tisíc korun.

Ostatní finalisté: