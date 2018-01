Drahoš ve čtvrtek zavítal do Plzeňského kraje. Celodenní program zahájil na Sušicku, kde navštívil dva místní podniky. Pak zamířil do Klatov, kde se setkal s místními občany. Těch přišly více než dvě stovky. Neodradila je ani zima a padající sníh s deštěm.

„Debatu v takovém počasí jsem ještě nezažil. Jsem dojat přivítáním a tím, kolik vás tady je. Držte mi palce, musíme to zvládnout,“ prohlásil hned na začátku bývalý šéf akademie věd.

Lidé se ho ptali hlavně na negativní kampaň, které se stal terčem. „Mam z toho úplnou hrůzu, nebudou se štítit ničeho,“ prohlásil k Drahošovi jeden z místních občanů. Narážel tak na inzerci a plakáty s heslem „Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše. Volte Zemana!“. [celá zpráva]

„Oni to mohou přehnat. Doufám, že rozumní lidé, a já věřím, že jich je většina, pochopí, že jsou to výmysly a lži. Připravujeme reakce a připravuji se taky na debaty s Milošem Zemanem. Budou dvě, to vás mohu ujistit,“ reagoval na klatovském náměstí Drahoš.

Dotazy na negativní kampaň ale pokračovaly. Další muž narážel na hradního kancléře Vratislava Mynáře, který je předsedou představenstva spolku Přátelé Miloše Zemana. Právě ten nechal inzerci a reklamu zadat. „Pan Mynář prý o těch billboardech neví, že ho ty texty zaskočily. To byl vtip dne,“ narážel další z klatovských občanů.

„Obrana proti hnojometům je těžká. Spoléhám na zdravý rozum alespoň u části voličů, že neuvěří tomu, že Drahoš byl estébák, pedofil...,“ pokračoval Drahoš. Na doplňující dotaz z řad novinářů doplnil, že bude takové informace dementovat. „Budu se vůči tomu vymezovat i v debatách,“ dodal Drahoš. Zároveň uvedl, že s první částí útočných billboardů o zastavení migrace souhlasí.

„Opakovaně říkám, že musíme zastavit migraci, zejména pak tu směrem z Afriky. Evropa není schopna vyřešit tento problém. Musíme pomoci těm lidem u nich, není možné podporovat pašerácký byznys, který nám sem vozí chudáky na člunech,“ řekl Drahoš. Evropa podle něho nemůže situaci řešit tím, že své hranice otevře. Naopak by měla hranice Schengenu bránit. Česká republika by pak v takovém postupu měla aktivně pomáhat.

Lidé se Drahoše ptali také na zavedení eura, u kterého je podle prezidentského kandidáta nezbytná veřejná diskuse, nebo na vztah Andreje Babiše a Miloše Zemana v souvislosti s prezidentskými volbami. „Je to hra, kterou tito pánové předvádí,“ řekl Drahoš.

Vyjádřil se i k posledním průzkumům, které naznačily, že nemusí mít jasné hlasy voličů neúspěšných kandidátů, kteří mu vyjádřili podporu. „Podle průzkumů to bude těsné. Potřebuji všechny, jako jste vy, musím mobilizovat vaše okolí. Důležité je jít k volbám. Věřím tomu, že když bude vysoká účast u voleb, že to dáme,“ podotkl Drahoš, kterého přijela natočit i německá veřejnoprávní televize Das Esrte. Němečtí reportéři se zajímali i o Drahošovy názory na zahraniční politiku. Drahoš jasně uvedl, že je prozápadně smýšlejícím člověkem.

Po asi půl hodině bývalý šéf akademie věd odjel do Horšovského Týna, kde měl naplánovanou návštěvu místní firmy. Dále zavítá do Vejprnic a Plzně. Závěrem programu bude hodinová debata s občany, která je naplánována na 17. hodinu večerní v plzeňské Měšťanské besedě.