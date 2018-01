„Tím, co v úterý ráno řekl, v podstatě řekl, že je přesvědčen, že já jsem v roce 2012 věděl, že to opravdu vlastní on, a protože jsem to věděl, tak jsem poslal speciální audit se zadáním: Najděte něco na Babiše na farmě,” uvedl Novinkám Kalousek.

Andrej Babiš v úterý ráno na tiskové konferenci řekl, že na něj Kalousek v roce 2012 poslal speciální audit. „Po mém nástupu do politiky v roce 2012 Kalousek, ministr financí, nařídil speciální audit s cílem určitě něco najít na Babiše na farmě. A nic nenašli,” řekl na tiskové konferenci Andrej Babiš s odkazem na kontrolu, kterou tehdy ministerstvo financí na Čapí hnízdo poslalo.[celá zpráva]

Andrej Babiš o auditu Miroslava Kalouska z rozhodného roku 2012

Miroslav Kalousek zároveň Novinkám upřesnil, že jako tehdejší ministr financí audit na farmu Čapí hnízdo skutečně poslal.

Kalousek: Audit kontroloval proinvestování dotace



„Bavíme se ale o speciálním auditu ministerstva financí, který jsem skutečně nařídil já. Ale to nebyl vůbec audit, který by se týkal majetkové struktury. To byl povinný audit, který musel zkontrolovat, jestli ta dotace byla na té farmě opravdu správně proinvestována, což byla,” vysvětluje situaci v roce 2012 Kalousek.

Miroslav Kalousek na premiérova slova reagoval s tím, že Babiš se tímto výrokem sám usvědčil z toho, že v roce 2012 věděl, komu farma Čapí hnízdo patří, ačkoliv sám ještě v roce 2013 médiím tvrdil, že neví, komu patří.

„V roce 2012 nikdo netušil, komu farma Čapí hnízdo patří, a Andrej Babiš nás dlouho obelhával, že mu v té době nepatřila a že neví, komu patřila. Dnes ráno nám však řekl, že je přesvědčen, že já jsem to věděl, a proto jsem na něj ten audit poslal. Já to opravdu nevěděl. On však zcela jistě ano. Svým dnešním prohlášením se tak usvědčil sám,” píše na Facebooku Kalousek.

Podle dohledatelných výroků v médiích Andrej Babiš v týdeníku Respekt v říjnu v roce 2013 uvedl, že neví, komu farma patří. „S Čapím hnízdem nemám nic společného. Nevím, komu to patří,” uvedl tehdy Babiš.

Později na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny v březnu 2016 své tvrzení změnil a na to, kdo farmu vlastnil, si vzpomněl. „Farmu Čapí hnízdo vlastnily v rozhodné době mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky,” uvedl tehdy Babiš.

Farma Čapí hnízdo patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova koncernu Agrofert. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat její majitele. Díky změně majitele dosáhla farma na evropskou dotaci kolem 50 miliónů korun, kterou by firma z koncernu Agrofert podle všeho dostat nemohla. Pod Agrofert se vrátila v červnu 2014.