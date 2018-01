Členové výboru za ODS, STAN a TOP 09 mají především strach, že pokud bude projekt vyjmut a bude prošetřován pouze na půdě České republiky, tak vznikne velký politický tlak ze strany premiéra Andreje Babiše. Ten jako bývalý majitel převedl holding Agrofert, pod který farma Čapí hnízdo spadá, začátkem roku 2017 do svěřenských fondů.

„Obávám se, že pokud se to dostane pouze na českou půdu, politický tlak bude obrovský,” uvedl Michal Pánek (ODS). Ten mimo jiné po řediteli úřadu Kamilu Muniovi požaduje, aby byl proveden audit k dotacím pro Agrofert mezi lety 2007 až 2013.

„Mám velkou obavu, že když to vyjmeme, že pro EU to bude vyřešená záležitost a že to budeme řešit jen na naší národní úrovni, a vzhledem ke složení vlády mám obavu, že to bude zameteno pod koberec,” řekl na jednání Jan Jakob (TOP 09) s dodal, že chápe, že EU i OLAF doporučují vyjmutí, protože shledali pochybení a nechtějí s tím mít nic společného.

Podle hejtmanky je kauza zpolitizovaná



Podle Munii jde ale pouze o to, jestli se mají výdaje vyloučit pouze ve smyslu, aby mohl být program ze strany Evropské komise uzavřen. „Jedná se o to, jestli vyloučit a bezproblémově uzavřít program nebo nevyloučit,“ uvedl na jednání. Neznamená to podle něj, že by kauza měla být zametena pod koberec.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která výboru předsedá, prohlásila, že někteří členové výboru věc zpolitizovali.

„Nikdo z nás nemůžeme za to, že premiér této země je podezřelý z dotačních podvodů. Za to nemůžeme my. Nic jsme zpolitizovali," odmítl to Jakob.

Munia po jednání výboru krátce dodal, že i přesto, že výbor vyjmutí nedoporučil, tak tak s největší pravděpodobností učiní samo ministerstvo financí.

„Vše nasvědčuje tomu, že ministerstvo financí projekt nakonec z evropského financování vyjme,“ uvedl Munia. Na vyjmutí má ministerstvo Evropské unii odpovědět do dvou měsíců od obdržení dopisu, tedy do 19. února.

Výbor nebere na vědomí zprávu OLAFu

Výbor hlasoval i o tom, zda vzít na vědomí zprávu OLAF. Členové k tomu chtěli přidat doprovodná usnesení, což hejtmanka s odkazem na jednací řád nepřipustila. Výbor si tak odhlasoval, že doporučení OLAFu na vědomí nebere.

Členové výboru se v této souvislosti zlobili, že nedostali relevantní podklady. A když už je den před jednáním dostali, tak jim bylo podle Jany Polákové (ODS) řečeno, že je nesmí zveřejnit, ačkoliv byly již zveřejněny v médiích.