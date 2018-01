Památkově chráněnou Dolní oblast Vítkovice (DOV) ročně navštíví přes 1,5 miliónu lidí, zoologická zahrada má za rok víc než půl miliónu návštěvníků. Lidé přijíždějí převážně z Česka, Polska a ze Slovenska.

V DOV problém s parkováním město nemá, avšak u zoo není kde zaparkovat. Kromě toho, že před zahradou město chystá výstavbu parkovacího domu, tak chce dopravě odlehčit i novinkou v podobě dvoupatrového autobusu.

Spojení mezi vysokými pecemi a zoo zdarma

„Bude to taková legrácka. Domluvili jsme se s dopravním podnikem, že si na léto pořídí nebo pronajme doubledecker. Už letos v létě tak bude dvoupatrový autobus vozit turisty po přímé lince mezi Dolní oblastí Vítkovice a zoologickou zahradou. Dosud se lidé přímo bez přestupování z industriálního areálu do zoo nedostali,“ vysvětlil Právu ostravský radní pro dopravu Lukáš Semerák (Ostravak).

Dodal, že původně chtěl, aby byl autobus kabriolet, ale to mu dopravní podnik zamítl, jelikož by na cestující pršelo. „Myšlenka je taková, že Ostravané a ti, co přijedou do Ostravy, tak nechají své auto na parkovišti v Dolní oblasti Vítkovice. Tu si prohlédnou a pak se mohou doubledeckerem vydat do zoo. Odvezeme je tam a zpátky zadarmo. V opačném směru to ale fungovat nebude,“ upřesnil Semerák s tím, že v létě se pak uvidí, jaký o to bude zájem.

Doubledeckery v Londýně

FOTO: PixaBay

„Pokud se to osvědčí, a já myslím, že ano, tak by doubledecker mohl tudy jezdit celoročně, nejenom v létě. Aby byl vytíženější, tak ho nabídneme i ke školním výletům,“ plánoval radní a dodal, že autobus se musí vysoutěžit a musí se pro Ostravu vyrobit. „Do Ostravy má dorazit v létě,“ shrnul Semerák.

Chystá se výběrové řízení

Mluvčí ostravského dopravního podniku Miroslav Albrecht Právu potvrdil, že se tento záměr připravuje k realizaci. „Provedli jsme průzkum trhu, ovšem žádné podrobnosti k provedení autobusu, jeho barevnému řešení nebo výrobci prozatím nelze sdělit z důvodu přípravy výběrového řízení,“ upřesnil Albrecht.

Londýnský patrový autobus se už nyní pár dnů v roce prohání po pražském Karlíně. Do ulic ho vysílá karlínská jazyková škola s průvodkyní, která turistům po dva dny představuje nejzajímavější místa Prahy 8. Retro modrý doubledecker s pravidelnou linkou jezdí i na Slovensku, v Popradu pod Tatrami.

Zcela první doubledeckery se začaly prohánět po Londýně na počátku 20. století. Do té doby hlavním městem Velké Británie jezdily povozy tažené koňmi.