Drahoš podle Zemana není taková osobnost jako Zeman, na jehož adresu zopakoval již v sobotu vyřčené komplimenty ohledně rétorických schopností. Oba kandidáti postoupili v sobotu do druhého kola prezidentských voleb.

Výsledek prvního kola volby prezidenta

FOTO: David Ryneš, Novinky

Zeman by měl podle Babiše „udělat inventuru” toho, co se za uplynulých pět let stalo v rámci jeho úřadu. Prezident by k tomu měl zaujmout stanovisko a měl by se pokusit to lidem vysvětlit. Zopakoval tak své sobotní vyjádření, že by se měl s některými spolupracovníky rozloučit.

Babiš výslovně v neděli výslovně uvedl, že prezidentovi spolupracovníci Vratislav Mynář a Martin Nejedlý jsou kontroverzní a Zeman by se s nimi měl rozloučit. Výslovně zmínil Mynářovu bezpečnostní prověrku a „různé majetkové věci”.

Babiš se takto podle svých slov rozešel s Radmilou Kleslovou.