ČSSD zveřejnila podmínky, za kterých je ochotna jednat o „vládní spolupráci“. Vracíte se k tomu, že členem vlády nesmí být trestně stíhaná osoba…

Není důvod z toho couvat. Podmínky jsou orientační. Hnutí ANO o žádné vládě nevyjednávalo. Byl to diktát. Dali na stůl personálie, programové prohlášení a chtěli, aby zbytek Sněmovny toto odsouhlasil.

Aby nedošlo ke stejné situaci, tak říkáme, kde jsou pro nás mantinely, za kterých jsme ochotni se bavit. To neznamená a priori, že se hrneme do vlády a že jsme ochotni převzít vládní odpovědnost za každou cenu. Tak to není. Jen chceme, aby se vedla korektní debata o získání 101 poslanců v Poslanecké sněmovně. Jestli to bude na bázi, kterou preferuje Andrej Babiš, to znamená hnutí ANO s ODS, tak nechť to tak je.

Menšinovou vládu ANO podpořit odmítáte?

Jestli má Babiš 101 poslanců nebo dohodu se stranami, které to podpoří, tak nechť vytvoří menšinový kabinet. Ten já osobně nepodporuji, nevidím důvod, proč podporovat projekt, o kterém nic nevím. Andrej Babiš je na tahu. Miloš Zeman ho pověří znovu sestavením vlády.

Miloš Zeman také řekl jasnou věc, že je úkolem premiéra sehnat 101 poslanců. V každém případě je potřeba konstatovat, že ve Sněmovně už teď funguje koalice pro obsazení Sněmovny a ta koalice se jmenuje ANO, KSČM a SPD. Ta koalice je zjevná, a kdyby ji dnes přiznali, tak má vláda důvěru.

Zeman poslancům řekl, že by měli respektovat presumpci neviny a neměli by odmítat Babiše, dokud není odsouzen. Totéž říká i váš poslanec Jaroslav Foldyna. Jaký je váš názor na takový argument?

Jezdím po konferencích napříč soc. dem. a nevšiml jsem si, že by tento argument někdo používal. Naopak zní, že to, co jsme říkali před volbami, musí platit i po volbách. Veškeré debaty o případném vládním angažmá se v ČSSD odkládají za sjezd.

Pro nás ta debata bude aktuální po 18. únoru, kdy se toho ujme nové vedení. Potom bude doba na to, se o tom bavit. Ti, kteří se ucházejí o posty ve vedení strany, by měli předložit své návrhy, jak situaci řešit. Nejhorší by bylo, abychom dovedli zemi k předčasným volbám. To by bylo největší selhání. Volič rozdal karty a není doba na to, abychom brečeli nad volebním výsledkem. Musíme se k tomu postavit konstruktivně.

Odmítnete Babiše a Jaroslava Faltýnka ve vládě, i když je Sněmovna nevydá a oni de facto stíhaní nebudou?

Trestní stíhání může na základě námitky překvalifikovat a zastavit státní zástupce. To je ve své podstatě jediná varianta, že se oba kolegové stanou „neobviněnými“. Jestli budou, nebo nebudou vydáni Sněmovnou, nic nemění na věci, že je v té kauze stíháno víc lidí, jen dvou se týká vydání. Je to hra na slepou bábu.

ČSSD nemá jednotný názor na volbu na Hrad. Vy jste prohlásil, že podpoříte Miloše Zemana…

Podpořím Miloše Zemana, protože se dlouhá léta známe, máme korektní vztahy, máme stejné názory na migraci, na bezpečnost země. Prezident byl velmi aktivní v podpoře průmyslu, byl to člověk, který se po celou dobu stýkal s občany. Nemusím mít naprosto nekritický pohled na Miloše Zemana, na druhou stranu, když zvážím pro a proti, tak ho budu volit.

Rozruch vzbudila nová platforma Zachraňme ČSSD, kterou založili Michal Hašek a Jiří Zimola. Shodujete se s ní právě v podpoře Miloše Zemana. Nechcete tam vstoupit?

Všiml jsem si, že vznikla. Jsem ochotný debatovat s kýmkoliv, kdo to myslí s ČSSD dobře a má zájem se bavit, ale nikam nevstupuju. Je to legitimní nástroj k debatě.

V posledních dnech se vyrojili kandidáti do vedení ČSSD. Na předsedu chce kandidovat Jan Hamáček, Miroslav Krejčík a zastupitel Poličky Jan Jukl, zváží to Jiří Zimola. Na místopředsednické pozice chtějí Roman Onderka, Jaroslav Foldyna, Martin Netolický… Jak jste se rozhodl vy?

Dlouhodobě to zvažuji. V současné době definitivně rozhodnutý nejsem. Z těch jmen nemám pocit, že by šlo o nové tváře, jak po tom volala členská základna. Ale ani já nejsem nová tvář. Pokud se rozhodnu kandidovat, tak první, komu to oznámím, budou straníci. Nemůžu to vyloučit, ale definitivně rozhodnutý nejsem.

Nová jména se objevila, třeba generál Krejčík v ČSSD dosud nezastával významnou funkci.

Člověk, který chce vést soc. dem., musí mít vizi. Nebudu to hodnotit podle toho, jestli se mi ten člověk líbí, protože dobře vypadá. Byl bych velice rád, kdyby soc. dem. vedl člověk, který by situaci zanalyzoval a popsal to, kde jsme a kde chceme být za rok či za dva roky.

Obrovským handicapem kohokoliv, kdo do toho půjde, bude to, že se stane krizovým manažerem. Na podzim nás čekají komunální volby a při vnitřních sporech a hádkách ty volby nedopadnou dobře. Chci slyšet recept na naše problémy.