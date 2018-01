Silnice bez aut, více zeleně, žádné daně a války. To vše by uskutečnily děti z druhé třídy v Praze, kdyby se dostaly k moci. V jejich prezidentské kanceláři by rozhodně nechyběla zvířata, televize, výzbroj nebo tabule. Jejich nejčastější odpovědí na otázku, kolik by novému prezidentovi mělo být let, byla kolem dvaceti až třiceti.

Děti mají jasno i v tom, jak by vypadala jejich prezidentská kancelář.

FOTO: Novinky

„Neměl by dávat moc velké ceny a do měst by měl dát hodně stráží a policistů,“ odpověděl jeden žák druhé třídy na otázku, jakým způsobem by měl prezident pomáhat lidem.

„Neměl by jim pomáhat zase tak moc, ale zase ani málo, musí to být dostatečné,“ zazněla další odpověď.

Pane prezidente, pijete vodku?



Na otázku, co takový prezident jí a pije, byla nejčastější odpověď, že zeleninu a ovoce. „Vodu, trošku vína a džusy,“ odpověděl jeden z chlapců. „Asi pije vodu, ale občas si dává pivo,“ pokračovaly děti.

Ve většině prezidentských kanceláří by nesmělo chybět zvíře.

FOTO: Novinky

Jméno současného prezidenta Miloše Zemana znaly téměř všechny děti, některé dokonce zmínily jména jako Václav Havel nebo Tomáš G. Masaryk.

Na otázku, na co by se prezidenta zeptaly, kdyby byl ve třídě přítomen, odpovídaly různě, například kolika lidem pomohl, proč je ve funkci tak dlouho nebo jestli pije vodku.